Слідом за Протасевичем: державне ТБ Білорусі показало Софію Сапєгу

Про це розповідає "Українська правда" з посиланням на ефір пропагандистів телеканалу "Білорусь 1".

На державне телебачення Білорусі показало сюжет про травневу вимушену посадку літака лоукостера Ryanair у Мінську.

Спочатку показали коментарі начальника зміни аеропорту в Мінську, директора департаменту з авіації, самого Протасевича, а після цього в студію запросили Софію Сапєгу.



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Вона розповіла, що перед посадкою Протасевич нібито віддав їй всю техніку, оскільки думав, що Сапегу не зніматимуть з літака.



"Після розмови з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому (посадці літака та їх затриманні – ред.) був замішаний саме робочий колектив Романа, хтось із його робочого оточення. Такий варіант не варто виключати", - заявила дівчина в ефір пропагандистів режиму Лукашенка.



Також Сапєга сказала, що "не бачила співробітників КДБ у літаку". Вона додала, що нібито не вважає спецслужби країни причетними до посадки літака.