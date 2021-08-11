Слідом за Протасевичем: державне ТБ Білорусі показало Софію Сапєгу
10 серпня білоруські пропагандисти залучили дівчину Романа Протасевича, Софію Сапєгу до ефіру "Білорусь 1"
Про це розповідає "Українська правда" з посиланням на ефір пропагандистів телеканалу "Білорусь 1".
На державне телебачення Білорусі показало сюжет про травневу вимушену посадку літака лоукостера Ryanair у Мінську.
Спочатку показали коментарі начальника зміни аеропорту в Мінську, директора департаменту з авіації, самого Протасевича, а після цього в студію запросили Софію Сапєгу.
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Вона розповіла, що перед посадкою Протасевич нібито віддав їй всю техніку, оскільки думав, що Сапегу не зніматимуть з літака.
"Після розмови з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому (посадці літака та їх затриманні – ред.) був замішаний саме робочий колектив Романа, хтось із його робочого оточення. Такий варіант не варто виключати", - заявила дівчина в ефір пропагандистів режиму Лукашенка.
Також Сапєга сказала, що "не бачила співробітників КДБ у літаку". Вона додала, що нібито не вважає спецслужби країни причетними до посадки літака.
- Нагадаємо, 23 травня у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу exta Романа Протасевича, який перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту.
- Лідерка білоруської опозиціїї Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією білоруських спецслужб.
- Міністерство закордонних справ України виступили із вимогою звільнити затриманого у Мінську Романа Протасевича.
- У авіакомпанії Ryanair заявили, що посадили літак у Мінську через повідомлення про замінування від диспетчерів з Білорусі.
- На Білорусь наклали санкції за викрадення Протасевича та Сапєги, зокрема заборонили авіасполучення з країною та прольот суден над нею країни ЄС, Швейцарія, Україна, Канада та США.
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