"Слобожанський експрес" за напрямком Сумщина-Харків відновлює рух
Регіональний поїзд "Слобожанський експрес", що курсує між Ворожбою та Харковом, відновлює свій рух
Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Повідомляється, що з 14 квітня поїзди №7009 "Харків — Ворожба" та №7010 "Ворожба — Харків" курсуватимуть у звичному режимі.
Так, за попередніми даними, з Харкова "Слобожанський експрес" відправлятиметься о 08:00.
Поїзд прямує через Люботин, Богодухів, Кириківку, Тростянець (ст. Смородине), Суми, Білопілля.
У Ворожбу прибуває о 12:35.
У зворотньому напрямку вирушає о 13:05, а о 17:32 прибуває до Харкова.
- Нагадаємо, що з 10 квітня Укрзалізниця відновила рух потягів у Сумській області
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе