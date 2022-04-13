"Слобожанський експрес" за напрямком Сумщина-Харків відновлює рух

Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.



Повідомляється, що з 14 квітня поїзди №7009 "Харків — Ворожба" та №7010 "Ворожба — Харків" курсуватимуть у звичному режимі.



Так, за попередніми даними, з Харкова "Слобожанський експрес" відправлятиметься о 08:00.

Поїзд прямує через Люботин, Богодухів, Кириківку, Тростянець (ст. Смородине), Суми, Білопілля.

У Ворожбу прибуває о 12:35.

У зворотньому напрямку вирушає о 13:05, а о 17:32 прибуває до Харкова.





Нагадаємо, що з 10 квітня Укрзалізниця відновила рух потягів у Сумській області