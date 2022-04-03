Словаччина допускає оплату за російський газ в рублях

Про це пише actuality з посиланням на заяву міністра в ефірі телеканалу RTVS.



"Щоб не відмовлятися від газу, ми будемо платити російською валютою, якщо не домовимося про інше", – сказав словацький міністр економіки Ріхард Сулік.



Словаччина працює над диверсифікацією поставок енергоресурсів, але оскільки не може зараз відмовитися від російського газу, допускає оплату за нього в рублях, пояснив він.



Він зауважив, що така позиція є вкрай прагматичною та може викликати критику інших членів Кабінету міністрів.

Нагадаємо, 31 березня, Президент РФ Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" за рублі. Попередньо у ЄС заявили, що платитимуть лише у валюті, оскільки так передбачено у контрактах.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за газ у рублях.

Німеччина жодним чином не має наміру піддаватися на газовий шантаж Путіна

ЄС готовий зробити значно жорсткішим новий пакет санкцій у разі продовження рублевого газового шантажу Росії.

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