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Словаччина допускає оплату за російський газ в рублях

3 квітня, 2022 неділя
17:19
Економіка Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік висловив готовність країни платити за поставки російського газу в рублях на вимогу РФ

Про це пише actuality з посиланням на заяву міністра в ефірі телеканалу RTVS.

"Щоб не відмовлятися від газу, ми будемо платити російською валютою, якщо не домовимося про інше", – сказав словацький міністр економіки Ріхард Сулік. 

Словаччина працює над диверсифікацією поставок енергоресурсів, але оскільки не може зараз відмовитися від російського газу, допускає оплату за нього в рублях, пояснив він.

Він зауважив, що така позиція є вкрай прагматичною та може викликати критику інших членів Кабінету міністрів.

  • Нагадаємо, 31 березня, Президент РФ Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" за рублі. Попередньо у ЄС заявили, що платитимуть лише у валюті, оскільки так передбачено у контрактах.
  • Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за газ у рублях.
  • Німеччина жодним чином не має наміру піддаватися на газовий шантаж Путіна
  • ЄС готовий зробити значно жорсткішим новий пакет санкцій у разі продовження рублевого газового шантажу Росії.

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газ
Словаччина
російський газ
війна з Росією
Рублі
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