Словаччина коригуватиме угоду про оборонне співробітництво з США

Про це повідомляє Aktuality.

Віцепрем'єр і міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк після переговорів із американським послом у Словаччині Гаутамом Рана заявив, що Словаччина не відправлятиме в Україну нових партій боєприпасів зі своїх складів.

"Ми провели широку дискусію з американським послом Раною про виклики безпеці та питання, які становлять спільний інтерес для обох держав. Зустріч показала нам, що ми поважаємо думки один одного і можемо без упередження вислухати та розглянути вимоги іншої сторони. Ми вдячні за конструктивну розмову і співпрацю, але тільки взаємовигідну", – зазначив Каліняк.

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На зустрічі він сказав, що уряд Словаччини цінує добрі відносини із західними партнерами, але теперішній уряд не схожий на "попередні рабські уряди".

"Серед найбільших провалів, на жаль, сформульована угода про оборонне співробітництво та караний розподіл військового обладнання та боєприпасів, які є абсолютно необхідними для Словаччини", - прокоментував міністр оборони.

Калиняк вважає, що для такої держави, як Словаччина, важливі добрі стосунки з партнерами, членство в міжнародних організаціях і зобов’язання перед ними. Він додав, що ефективна співпраця не тільки забезпечує обороноздатність Словаччини, але й відкриває нові можливості для економічного зростання.