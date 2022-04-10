Словаччина може продати Україні гаубиці Zuzana, - міністр оборони
Словаччина може продати Україні частину своїх самохідних гаубиць Zuzana
Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над, повідомляє Reuters.
"Я можу підтвердити, що ми ведемо переговори (про продаж гаубиць, - ред.)", - сказав Над під час теледебатів. Подальших подробиць він не повідомив.
Гаубиця Zuzana 2 є модернізованою версією старішої моделі, використовує патрони розміром 155 мм та має ефективну дальність дії від 40 км до понад 50 км залежно від типу боєприпасів.
- 8 квітня Словаччина забезпечила Україну системою протиповітряної оборони С-300. Замість переданих Києву систем ППО країна отримала від США ракетний комплекс Patriot.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе