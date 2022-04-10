Словаччина може продати Україні гаубиці Zuzana, - міністр оборони

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над, повідомляє Reuters.



"Я можу підтвердити, що ми ведемо переговори (про продаж гаубиць, - ред.)", - сказав Над під час теледебатів. Подальших подробиць він не повідомив.



Гаубиця Zuzana 2 є модернізованою версією старішої моделі, використовує патрони розміром 155 мм та має ефективну дальність дії від 40 км до понад 50 км залежно від типу боєприпасів.

8 квітня Словаччина забезпечила Україну системою протиповітряної оборони С-300. Замість переданих Києву систем ППО країна отримала від США ракетний комплекс Patriot.