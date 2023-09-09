Словаччина отримає від США $3,6 млн для захисту кордону з Україною від нелегалів
Словаччина отримає від Сполучених Штатів допомогу на загальну суму 3,6 мільйона доларів у вигляді навчання та обладнання для захисту кордону з Україною
Про це заявив посол США у Словаччині Гаутам Рана, повідомляє Dennik N.
Проєкт покликаний допомогти Братиславі захистити кордон від незаконного переміщення зброї, наркотиків та людей, а також сприяти легальній торгівлі.
"Протягом наступних двох років Сполучені Штати забезпечать словацькі установи тренінгами та критично важливим обладнанням, щоб покращити їхню здатність захищати кордон", – наголосив Рана.
За його словами, посилення безпеки кордонів має важливе значення для загальної безпеки, економічного процвітання та національного суверенітету Словаччини.
Раніше повідомлялося, що у Словаччині 500 військовослужбовців щодня допомагатимуть поліцейським патрулям у боротьбі з нелегальною міграцією.
Влада Словаччини зараз фіксує значне зростання вторинної транзитної міграції, показники якої вже перевищують цифри часів міграційної кризи 2015 року.
Прем'єр-міністр Людовіт Одор заявив, що на момент, коли поліція звернулася з таким проханням, інтенсивність нелегальної міграції не була настільки значною, щоб вимагати допомоги армії.
Він визнав, що війська могли б бути розгорнуті на кордоні як запобіжний захід, але водночас додав, що такий крок викликав би більше занепокоєння.
- 3 вересня стало відомо, що Німеччина захищатиме повітряний простір Словаччини, яка віддала Україні засоби ППО і "міги".
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