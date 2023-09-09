Словаччина отримає від США $3,6 млн для захисту кордону з Україною від нелегалів

Про це заявив посол США у Словаччині Гаутам Рана, повідомляє Dennik N.

Проєкт покликаний допомогти Братиславі захистити кордон від незаконного переміщення зброї, наркотиків та людей, а також сприяти легальній торгівлі.

"Протягом наступних двох років Сполучені Штати забезпечать словацькі установи тренінгами та критично важливим обладнанням, щоб покращити їхню здатність захищати кордон", – наголосив Рана.

За його словами, посилення безпеки кордонів має важливе значення для загальної безпеки, економічного процвітання та національного суверенітету Словаччини.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині 500 військовослужбовців щодня допомагатимуть поліцейським патрулям у боротьбі з нелегальною міграцією.

Влада Словаччини зараз фіксує значне зростання вторинної транзитної міграції, показники якої вже перевищують цифри часів міграційної кризи 2015 року.

Прем'єр-міністр Людовіт Одор заявив, що на момент, коли поліція звернулася з таким проханням, інтенсивність нелегальної міграції не була настільки значною, щоб вимагати допомоги армії.

Він визнав, що війська могли б бути розгорнуті на кордоні як запобіжний захід, але водночас додав, що такий крок викликав би більше занепокоєння.