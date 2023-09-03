Німеччина захищатиме повітряний простір Словаччини, яка віддала Україні засоби ППО і "міги"
У суботу, 2 вересня, військово-повітряні сили Німеччини долучилися до країн-членів НАТО, які погодилися захищати повітряний простір Словаччини, яка раніше передала Україні свої системи ППО і літаки МіГ-29
Про це пише Deutsche Welle.
Зазначається, що з цією метою в повітряному просторі Словаччини до 22 грудня проводитимуть так звані захисні польоти, про що раніше повідомила пресслужба бундесверу.
Так, два бойові літаки Eurofighter 74-ї ескадрильї тактичних ВПС, що дислокується у Верхній Баварії, постійно перебуватимуть в готовності до перехоплення невпізнаних або ворожих об'єктів у повітряному просторі Словаччини у разі надзвичайної ситуації.
Крім того, заплановані тренувальні польоти над Словаччиною і посадки на словацьких аеродромах.
Військова допомога Словаччини Україні
17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29.
Тоді ж США запропонували Словаччині продати 12 нових гелікоптерів Bell AH-1Z Viper зі знижкою після того, як Братислава відправить в Україну свої винищувачі МіГ-29.
23 березня Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі МіГ-29. А 13 квітня Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні.
Станом на ранок 17 квітня у Словаччині повідомили про прибуття в Україну усіх 13 анонсованих винищувачів МіГ-29.
Через те, що Словаччина передала Україні свої винищувачі МіГ-29, вона більше не в змозі самостійно захищати свій повітряний простір. Спочатку це завдання перебрали на себе найближчі її східноєвропейські сусіди - Польща, Чехія та Угорщина, а тепер до них приєдналася і Німеччина.
У вівторок, 1 серпня, Словаччина передала Україні дві гаубиці Zuzana 2, виробництво яких профінансували Данія, Норвегія та Німеччина.
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