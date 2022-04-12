Словаччина планує повернути своїх дипломатів до Києва

Про це повідомляє голова МЗС Словаччини Іван Корчок у своєму твітері.



За його словами, найближчим часом до столиці України відправлять команду спеціалістів, яка оцінить можливість відновлення роботи словацького посольства в Києві.



"Словаччина готується до повернення своїх дипломатів до Києва. Найближчими днями я відправлю до міста інспекційну групу наших дипломатів для оцінки безпекової ситуації в столиці на місці. Якщо можливо, ми негайно відновимо роботу нашого посольства", - пише Корчок.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня держави-партнери видворили із своїх країн 443 співробітників російських дипломатичних установ

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