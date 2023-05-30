Словацька тенісистка Шмідлова у синьо-жовтих кольорах обіграла росіянку на Roland Garros - 2023
Словацька тенісистка Анна-Кароліна Шмідлова вийшла на корт турніру Roland Garros - 2023 у синьо-жовтій формі та перемогла росіянку Вероніку Кудерметову, яка виступала під нейтральним прапором
Результати опубліковані на офіційному сайті турніру.
Шмідлова, яка займає 100-те місце у рейтингу, здобула розгромну перемогу над Кудерметовою, яка займає 11-те місце, з рахунком 6:3 у першому та 6:1 в другому раунді.
Пізніше переможниця опублікувала сторіз в Іnstagram на підтримку України - у ній фото Шмідлової з поєдинку, на якому спортсменка одягнена в жовто-блакитну форму. Доповнили образ два сердечка, в колір державного прапора України.
Фото: Анна-Кароліна Шмідлова
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