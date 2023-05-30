Результати опубліковані на офіційному сайті турніру.

Шмідлова, яка займає 100-те місце у рейтингу, здобула розгромну перемогу над Кудерметовою, яка займає 11-те місце, з рахунком 6:3 у першому та 6:1 в другому раунді.

Пізніше переможниця опублікувала сторіз в Іnstagram на підтримку України - у ній фото Шмідлової з поєдинку, на якому спортсменка одягнена в жовто-блакитну форму. Доповнили образ два сердечка, в колір державного прапора України.

Фото: Анна-Кароліна Шмідлова