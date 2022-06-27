Словенія візьме участь у відбудові України після війни, - посол Менцін

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Існує великий план відбудови України. Президент Зеленський говорив про відновлення України ще до війни та зараз це навіть більше. Більше інфраструктури, пов’язаної з Європою. Говорять про те, що кожна країна візьме на себе частину відповідальності, Словенія точно братиме свою. Нам потрібно зрозуміти, як далеко ми можемо зайти. Вчора я відвідав Житомир. Це була моя перша поїздка за межі Києва. Ми оцінювали масштаби відбудов, яких Житомир та Житомирська область потребуватимуть", - розповів Менцін.

Посол також зауважив, що масштаби руйнувань на території України жахливі і кожен куточок країни потребує допомоги.

"Словенія не може оглянути всю територію України. Звісно, ми розуміємо, кожен куточок України однаково важливий для нас, але нам потрібно зрозуміти, де саме ми найбільш потрібні. Можливо не географічно, можливо ми візьмемо певну зону, розмінування або ж ми знайдемо інший варіант, де ми зможемо зробити свій вклад у реконструкцію", - додав Менцін.

14 червня посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва

22 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Словенію приєднатися до відновлення одного зі зруйнованих Росією регіонів України

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