Посол Словенії повернувся до Києва
Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва
Про це повідомила пресслужба диппредставництва у Twitter.
"Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її хоробрий народ у їхній боротьбі за свободу та демократію", - йдеться у повідомленні.
- 14 травня до Києва повернулося і посольство Румунії. У столиці 17 травня поновило посольство Ізраїлю.
- 18 травня посольство США відновило роботу у Києві. 19 травня посольство Швейцарії відновило роботу у Києві.
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