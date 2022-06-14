Посол Словенії повернувся до Києва

Про це повідомила пресслужба диппредставництва у Twitter.

"Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її хоробрий народ у їхній боротьбі за свободу та демократію", - йдеться у повідомленні.

14 травня до Києва повернулося і посольство Румунії. У столиці 17 травня поновило посольство Ізраїлю.

18 травня посольство США відновило роботу у Києві. 19 травня посольство Швейцарії відновило роботу у Києві.