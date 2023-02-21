Словенія закликає світ разом розслідувати воєнні злочини РФ в Україні
Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон на Раді ЄС із закордонних справ ініціювала міжнародну угоду щодо співпраці у розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні
Про це інформує Euractiv.
"Це показує, що Словенія проводить справді чітку політику розслідування відповідальності, зокрема, коли йдеться про воєнні злочини в Україні", - наголосила Файон.
За словами Файон, угода дозволить правоохоронним органам країн ЄС та інших країн співпрацювати у судовому розслідуванні злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших міжнародних злочинів і геноциду. Також завдяки їй можна буде переслідувати воєнних злочинців.
Проєкт цієї міжнародної угоди обговорять під час дипломатичної конференції. Вона відбудеться у Любляні в травні цього року. Файон закликала міністрів відвідати конференцію разом зі своїми експертами з кримінального права.
Угода Словенія розробляла у співпраці з Бельгією, Нідерландами та країнами, які не є членами ЄС.
Наразі ініціативу вже підтримали 77 країн.
- 27 січня стало відомо, що влітку 2023 року може почати свою роботу Міжнародний трибунал, чи його аналог, для притягнення Російської Федерації до відповідальності за скоєні воєнні злочини в Україні.
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