Словенія закликає світ разом розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

Про це інформує Euractiv.

"Це показує, що Словенія проводить справді чітку політику розслідування відповідальності, зокрема, коли йдеться про воєнні злочини в Україні", - наголосила Файон.

За словами Файон, угода дозволить правоохоронним органам країн ЄС та інших країн співпрацювати у судовому розслідуванні злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших міжнародних злочинів і геноциду. Також завдяки їй можна буде переслідувати воєнних злочинців.

Проєкт цієї міжнародної угоди обговорять під час дипломатичної конференції. Вона відбудеться у Любляні в травні цього року. Файон закликала міністрів відвідати конференцію разом зі своїми експертами з кримінального права.

Угода Словенія розробляла у співпраці з Бельгією, Нідерландами та країнами, які не є членами ЄС.

Наразі ініціативу вже підтримали 77 країн.