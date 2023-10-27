У ВР "слуга" Георгій Мазурашу (52 роки, Чернівеччина) зареєстрував законопроєкт, котрий дозволить виїздити за кордон всім чоловікам за разову плату в 12 945 грн (десь $340) і щомісячну надалі (якщо лишається за кордоном) в 1306,5 грн. ($35). І дозволити банку перераховувати цю плату на спецрахунок ЗСУ.

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Я, якщо чесно, не знаю, як оцінювати подібну ініціативу. Державний демпінг цін на теперішні приватні послуги з виїзду? Визнання безсилля держави подолати корупцію в цій сфері, та спроба "почесної капітуляції"?

На тлі лише свіжого повідомлення про ефективну співпрацю харківського військкома (заробив понад $1,6 млн — у справах військкомів і навіть їхніх заступників завжди йдеться про отримані десятки мільйонів грн), його заступника і головихи ВЛК (суми заробітку поки не озвучені) з середнім прайсом на довідку $8000, ідея нібито дійсно годна. Хто хоче — все одно виїде, але зараз збагачує окремих корупціонерів, а збагачуватиме ЗСУ.

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З іншого боку, лінію фронту нам ніхто не скорочував. І те, що окупант тепер частково змушений насипати ЗСУ північнокорейським сміттям, ніяк не зменшує загальні обсяги артилерійських та інших атак ворога. Наші бійці потребують ротації — організми не витримують, навіть якщо психіка тримається добре.

І в який спосіб цю ротацію забезпечувати, як всі за 350 баксів рвонуть до Європи чи далі? Як дивитись в очі дружин, батьків і дітей бійців, що гарують на фронті вже понад рік?

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Тобто, я бачу тут вже як мінімум три варіанти позиції:

"це недопустимо",

"це хороший вихід, бо все одно валять, а в бюджеті дефіцит і союзники злі на нашу корупцію",

"нормально, але прайс збільшити до майже ринкових цін, хоча б удесятеро, до $3500, такий шалений демпінг дійсно хіба стимулює виїзд взагалі всіх".

А що скажете ви?

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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