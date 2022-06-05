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Головна Світ "Смачна українська кров. Продам недорого". Біля посольства Угорщини в Варшаві влаштували перфоманс з "Путіним" та "Орбаном"

"Смачна українська кров. Продам недорого". Біля посольства Угорщини в Варшаві влаштували перфоманс з "Путіним" та "Орбаном"

5 червня, 2022 неділя
12:00
Світ Пили українську "кров" із трубопроводу і танцювали на кістках

4 червня у Варшаві активісти організували перформанс під Посольством Угорщини. Під час перформансу Віктор Орбан офіційно відкрив варшавський відрізок нафтопроводу "Дружба" та організував гучне святкування

Про це інформують на офіційній сторінці у фейсбук соціальної ініціативи Euromaidan-Warszawa

Організатори назвали найкривавіший нафтопровід світу - "Дружба". Звідти лилась українська кров.

"Чоловік, переодягнений під Віктора Орбана, заохотив учасників пити свіжу українську кров прямо з трубопроводу та запросив українців танцювати на кістках українців. Учасники із задоволенням пили та танцювали під угорські музичні хіти.

Спеціальними гостями цього заходу були Путін - друг і спонсор Віктора Орбана та Патріарх Кіріл, якого на вимогу прем'єр-міністра Угорщини виключили з 6-го пакета санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Головною метою цього перформансу було привернення уваги суспільства та політиків до Угорщини, її ставлення до війни Росії в Україні й санкцій проти країни-агресора.

"Таким чином ми хотіли викрити політику угорського уряду під час війни Росії проти України, а саме блокування європейського нафтового ембарго, зняття допомоги на оборону України та блокування інших санкцій ЄС проти Росії.

Хочемо показати, що ми можемо побачити, яке ставлення до України ставився уряд Угорщини за останні три місяці.


Поки інші країни намагаються допомогти Україні виграти війну з окупантом, Угорщина блокує санкції, блокує передачу зброї Україні та обирає стати на бік хулігана у цій кривавій війні. Ми хочемо показати всьому Євросоюзу та світу справжнє обличчя угорського уряду!" - говорять активісти.

  • 30 травня Орбан заявив про нові умови підтримки нафтового ембарго проти РФ.
  • 31 травня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек звинуватив Орбана у "немилосердному" дотриманні "власних інтересів" при ухваленні нових санкцій проти РФ.
  • 31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти. Головні поступки, про які довелося довго домовлятись, стосувались позиції Угорщини, яка вимагала дозволити їй отримувати нафту трубопроводом "Дружба".

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