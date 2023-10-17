Смачне печиво на сметані, яке готується з простих інгредієнтів

Печиво – це смаколик, який вражає своєю ніжністю і смаковим багатством, асоціюється з домашнім затишком і теплом. Головна складова даного десерту - сметана, яка надає печиву особливу м'якість і неповторний аромат. Воно може стати прикрасою на святковому столі, або його смачно куштувати просто до чашки чаю чи кави.

Домашнє печиво на сметані без масла

Інгредієнти:

сметана (жирність 20%) – 180 мл

розпушувач тіста – 1 ч. л.

борошно пшеничне – 200 г

цукор

Печиво на сметані, рецепт приготування покроково:

В ємності змішуємо сметану з розпушувачем. Невеликими порціями додаємо борошно, просіяне через сито. Спочатку можна перемішувати лопаткою, потім продовжуємо вимішувати руками. Готове тісто не має липнути до рук. Припиляємо робочу поверхню борошном та розкочуємо тісто товщиною 0.5-1 см. Вирізаємо тісто за допомогою форм для печива. Якщо ж таких немає, ви можете використовувати звичайну склянку. Деко для випікання застеляємо пергаментним папером. Верхню частину печива обмокаємо в цукор та перекладаємо на пергамент. Ставимо печиво в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Готово!

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Печиво на сметані і смальці

Інгредієнти:

сметана – 60 г

пресовані дріжджі – 10 г

маргарин – 60 г

смалець – 30 г

борошно пшеничне – 300 г

цукрова пудра

Покроковий рецепт приготування:

В ємності треба з’єднати дріжджі та сметану, добре перемішати до повного розчинення дріжджів. В іншій ємності необхідно перетерти на грубій терці заморожений маргарин з борошном. Додати розтоплений смалець та сметану з дріжджами. Добре вимішати тісто. Ємність з тістом накрити харчовою плівкою та залишити на пів години. Припиляємо робочу поверхню борошном та розкочуємо тісто товщиною 7 мм. Вирізаємо тісто за допомогою форм для печива. Деко для випікання накриваємо пергаментним папером та викладаємо печиво. Ставимо випікатись на 15 хвилин при температурі 175 градусів. Коли печиво охолоне, посипаємо його цукровою пудрою та можна подавати до столу.

Смачного!

Фото: Getty Images