Смачне печиво на сметані, яке готується з простих інгредієнтів
Приготувати домашнє печиво на сметані - це чудовий спосіб порадувати себе та близьких неперевершеним десертом, що виготовляється з доступних інгредієнтів
Печиво – це смаколик, який вражає своєю ніжністю і смаковим багатством, асоціюється з домашнім затишком і теплом. Головна складова даного десерту - сметана, яка надає печиву особливу м'якість і неповторний аромат. Воно може стати прикрасою на святковому столі, або його смачно куштувати просто до чашки чаю чи кави.
Домашнє печиво на сметані без масла
Інгредієнти:
- сметана (жирність 20%) – 180 мл
- розпушувач тіста – 1 ч. л.
- борошно пшеничне – 200 г
- цукор
Печиво на сметані, рецепт приготування покроково:
- В ємності змішуємо сметану з розпушувачем. Невеликими порціями додаємо борошно, просіяне через сито. Спочатку можна перемішувати лопаткою, потім продовжуємо вимішувати руками. Готове тісто не має липнути до рук.
- Припиляємо робочу поверхню борошном та розкочуємо тісто товщиною 0.5-1 см.
- Вирізаємо тісто за допомогою форм для печива. Якщо ж таких немає, ви можете використовувати звичайну склянку.
- Деко для випікання застеляємо пергаментним папером.
- Верхню частину печива обмокаємо в цукор та перекладаємо на пергамент.
- Ставимо печиво в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Готово!
Фото: Getty Images
Печиво на сметані і смальці
Інгредієнти:
- сметана – 60 г
- пресовані дріжджі – 10 г
- маргарин – 60 г
- смалець – 30 г
- борошно пшеничне – 300 г
- цукрова пудра
Покроковий рецепт приготування:
- В ємності треба з’єднати дріжджі та сметану, добре перемішати до повного розчинення дріжджів.
- В іншій ємності необхідно перетерти на грубій терці заморожений маргарин з борошном. Додати розтоплений смалець та сметану з дріжджами. Добре вимішати тісто.
- Ємність з тістом накрити харчовою плівкою та залишити на пів години.
- Припиляємо робочу поверхню борошном та розкочуємо тісто товщиною 7 мм. Вирізаємо тісто за допомогою форм для печива.
- Деко для випікання накриваємо пергаментним папером та викладаємо печиво. Ставимо випікатись на 15 хвилин при температурі 175 градусів.
- Коли печиво охолоне, посипаємо його цукровою пудрою та можна подавати до столу.
Смачного!
Фото: Getty Images
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