Смартфон за вакцинацію проти COVID-19 для громадян за 60 років: наразі ведуться переговори про виробництво ґаджетів в Україні, держкошти не залучатимуть
Заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко розповів, що гроші на державну програму, згідно з якою всі вакциновані проти COVID-19 громадяни віком від 60 років зможуть отримати безкоштовний смартфон, залучатимуть від співпраці з міжнародними компаніями
Про це нардеп сказав у коментарі "Суспільному".
"Багато проєктів з цифровізації вже вирішено без залучення державних коштів. У перші роки роботи Мінцифри це були суто міжнародні гранти і фонди, які надавали відповідні кошти. Ми можемо продовжувати залучати до співпраці міжнародні компанії", - сказав Федієнко.
Він додав, що зараз проєкт знаходиться на етапі вирішення питань щодо фінансування, розробки критеріїв, за якими люди можуть подаватися на програму та локалізації виробництва.
"Уже розпочалися переговори з розробниками щодо локалізації виробництва на території України, адже це дасть поштовх новій галузі, здешевить процес виробництва, дасть нові робочі місця, а також зменшить податки. Згадаймо, як в Індії свого часу запустили власне виробництво планшетів, і тепер кожен школяр має планшет вартістю $20", - розповів Федієнко.
Нардеп зазначив, що зараз критерії для відбору на програму такі: людина повинна бути старшою за 60 років, пройти вакцинацію проти COVID-19 та мати базові цифрові навички.
Щодо цифрових навичок Федієнко каже, що попередньо потрібно провести певне тестування серед населення, щоб зрозуміти, наскільки добре вони обізнані у технологіях. На його думку, потрібно запровадити соціальну програму, щоб навчити людей користуватися цифровими застосунками.
Також Федієнко наголошує, що зараз є проблема у доступності мобільного зв'язку. У деяких населених пунктах його немає, але вже ухвалено закон, який дає повноваження регулятору контролювати і стимулювати мобільних операторів для поліпшення покриття.
"Моя головна порада - провести відповідний аудит громадян зазначеної вікової категорії, чи вміють вони користуватися цифровими додатками і використовувати їх у повсякденному житті. Для того, щоб зрозуміти реальну потребу. І другий важливий момент - треба провести переговори з відомими вендерами (постачальники товарів та послуг замовникам, - ред.), які готові займатися локалізацією свого виробництва на території України. Це дасть мінус 40-50% від вартості - прибирається імпорт, розмитнення, і вже маємо інші гроші. Коли ситуація у нас стабілізується, є вендери, що готові розміщувати своє обладнання для виробництва українських смартфонів", - підсумував Федієнко.
- Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.
- Крім того, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на забезпечення смартфонами літніх людей потрібно понад 30 млрд грн.
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