Смартфон за вакцинацію проти COVID-19 для громадян за 60 років: наразі ведуться переговори про виробництво ґаджетів в Україні, держкошти не залучатимуть

Про це нардеп сказав у коментарі "Суспільному".



"Багато проєктів з цифровізації вже вирішено без залучення державних коштів. У перші роки роботи Мінцифри це були суто міжнародні гранти і фонди, які надавали відповідні кошти. Ми можемо продовжувати залучати до співпраці міжнародні компанії", - сказав Федієнко.



Він додав, що зараз проєкт знаходиться на етапі вирішення питань щодо фінансування, розробки критеріїв, за якими люди можуть подаватися на програму та локалізації виробництва.



"Уже розпочалися переговори з розробниками щодо локалізації виробництва на території України, адже це дасть поштовх новій галузі, здешевить процес виробництва, дасть нові робочі місця, а також зменшить податки. Згадаймо, як в Індії свого часу запустили власне виробництво планшетів, і тепер кожен школяр має планшет вартістю $20", - розповів Федієнко.



Нардеп зазначив, що зараз критерії для відбору на програму такі: людина повинна бути старшою за 60 років, пройти вакцинацію проти COVID-19 та мати базові цифрові навички.



Щодо цифрових навичок Федієнко каже, що попередньо потрібно провести певне тестування серед населення, щоб зрозуміти, наскільки добре вони обізнані у технологіях. На його думку, потрібно запровадити соціальну програму, щоб навчити людей користуватися цифровими застосунками.



Також Федієнко наголошує, що зараз є проблема у доступності мобільного зв'язку. У деяких населених пунктах його немає, але вже ухвалено закон, який дає повноваження регулятору контролювати і стимулювати мобільних операторів для поліпшення покриття.



"Моя головна порада - провести відповідний аудит громадян зазначеної вікової категорії, чи вміють вони користуватися цифровими додатками і використовувати їх у повсякденному житті. Для того, щоб зрозуміти реальну потребу. І другий важливий момент - треба провести переговори з відомими вендерами (постачальники товарів та послуг замовникам, - ред.), які готові займатися локалізацією свого виробництва на території України. Це дасть мінус 40-50% від вартості - прибирається імпорт, розмитнення, і вже маємо інші гроші. Коли ситуація у нас стабілізується, є вендери, що готові розміщувати своє обладнання для виробництва українських смартфонів", - підсумував Федієнко.





Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.

Крім того, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на забезпечення смартфонами літніх людей потрібно понад 30 млрд грн.

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