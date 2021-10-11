Смерть Полякова: у МВС підтвердили наявність метадону в крові нардепа
У крові народного депутата Антона Полякова, який помер 8 жовтня, знайшли метадон
Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі Україна 24.
"З нових даних єдине, що можна сказати, - що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм, стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, - ще буде встановлюватися", - сказав він.
Шевченко додав, що розглядається дві версії події.
"Версії дві - або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли", - сказав він.
- Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.
- Причиною смерті народного депутата Антона Полякова названо гостру коронарну недостатність і гостру ішемічну хворобу серця.
- Начальник поліції Києва Іван Вигівський назвав головні версії смерті нардепа депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова.
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