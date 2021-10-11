Смерть Полякова: у МВС підтвердили наявність метадону в крові нардепа

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі Україна 24.



"З нових даних єдине, що можна сказати, - що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм, стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, - ще буде встановлюватися", - сказав він.



Шевченко додав, що розглядається дві версії події.



"Версії дві - або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли", - сказав він.

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