Снайпер одним пострілом зупинив на Миколаївщині ворожу колону, далі її знищили гранатометами
Стрілець вистрілив у першу автівку, яка зупинила рух решти, чим скористались українські десантника, які з кулеметів та гранатометів розстріляли іншу техніку
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Снайпер розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригада Миколаїв ДШВ ЗС України Микола Б., під час виконання бойового завдання в районі одного з населених пунктів Миколаївської області під час руху ворожої колони влучним пострілом зупинив першу броньовану машину "Рись" 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) ЗС Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зупинка передової автівки викликала затор для руху всієї колони, яка зупинилась. Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів, що потрапив у засідку.
Понісши втрати, противник зупинив наступ та змушений був відійти. Також, у цьому бою, Микола Б. захопив в полон офіцера окупаційних військ Російської Федерації.
- Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, ДПСУ повідомила про знищення ворожої піхоти, що приховано рухалась до позицій ЗСУ.
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