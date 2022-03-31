Снайпер одним пострілом зупинив на Миколаївщині ворожу колону, далі її знищили гранатометами

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Снайпер розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригада Миколаїв ДШВ ЗС України Микола Б., під час виконання бойового завдання в районі одного з населених пунктів Миколаївської області під час руху ворожої колони влучним пострілом зупинив першу броньовану машину "Рись" 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) ЗС Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зупинка передової автівки викликала затор для руху всієї колони, яка зупинилась. Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів, що потрапив у засідку.

Понісши втрати, противник зупинив наступ та змушений був відійти. Також, у цьому бою, Микола Б. захопив в полон офіцера окупаційних військ Російської Федерації.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, ДПСУ повідомила про знищення ворожої піхоти, що приховано рухалась до позицій ЗСУ.

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