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Головна Суспільство Снігом накрило 14 областей України: майже 1400 одиниць спецтехніки чистять дороги

Снігом накрило 14 областей України: майже 1400 одиниць спецтехніки чистять дороги

28 грудня, 2021 вiвторок
16:30
Суспільство очищення вулиць від снігу

Проїзд дорогами державного значення забезпечений, до робіт задіяні 1 372 одиниці спецтехніки

Про це повідомляє Укравтодор у Facebook.

Сьогодні, 28 грудня, опади у вигляді снігу, місцями з дощем спостерігаються на території Запорізької, Миколаївської, Київської, Житомирської, Черкаської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Дніпропетровської, Вінницької, Донецької, Кіровоградської, Херсонської та Хмельницької областей.

"В областях триває очищення доріг від снігу, дорожники посипають протиожеледними матеріалами проїзну частину. До робіт задіяно 1 372 одиниці спецтехніки та 1 583 робітників", - повідомили в Укравтодорі.

До кінця доби в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. У центральних та південних областях сніговий покрив - до 5 см.

Перелік місць відстою транспортних засобів у розрізі автомобільних доріг загального користування можна знайти на мапі.
 

  • Нагадаємо, в Україні 28 грудня очікуються сильні снігопади, дощ і мороз.

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