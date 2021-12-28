Снігом накрило 14 областей України: майже 1400 одиниць спецтехніки чистять дороги
Проїзд дорогами державного значення забезпечений, до робіт задіяні 1 372 одиниці спецтехніки
Про це повідомляє Укравтодор у Facebook.
Сьогодні, 28 грудня, опади у вигляді снігу, місцями з дощем спостерігаються на території Запорізької, Миколаївської, Київської, Житомирської, Черкаської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Дніпропетровської, Вінницької, Донецької, Кіровоградської, Херсонської та Хмельницької областей.
"В областях триває очищення доріг від снігу, дорожники посипають протиожеледними матеріалами проїзну частину. До робіт задіяно 1 372 одиниці спецтехніки та 1 583 робітників", - повідомили в Укравтодорі.
До кінця доби в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. У центральних та південних областях сніговий покрив - до 5 см.
Перелік місць відстою транспортних засобів у розрізі автомобільних доріг загального користування можна знайти на мапі.
- Нагадаємо, в Україні 28 грудня очікуються сильні снігопади, дощ і мороз.
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