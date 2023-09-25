Софі Лорен потрапила до лікарні після падіння у власному будинку
У результаті падіння в своєму будинку в Женеві 89-річна зірка італійського кінематографу Софі Лорен отримала переломи стегна
Про це повідомив Sophia Loren Restaurant на своїй сторінці в Instagram.
У неділю, 24 вересня, зірка італійського кінематографу Софі Лорен, якій у середу виповнилося 89 років, потрапила до лікарні після падіння у своєму будинку в Женеві.
"Пiсля вдалої операцiї їй доведеться пройти короткий перiод вiдновлення, а потiм - реабiлiтацiю. На щастя, все пройшло добре, і пані Лорен дуже скоро повернеться до нас", - йдеться у повідомленні.
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