Софі Лорен потрапила до лікарні після падіння у власному будинку

Про це повідомив Sophia Loren Restaurant на своїй сторінці в Instagram.

У неділю, 24 вересня, зірка італійського кінематографу Софі Лорен, якій у середу виповнилося 89 років, потрапила до лікарні після падіння у своєму будинку в Женеві.

"Пiсля вдалої операцiї їй доведеться пройти короткий перiод вiдновлення, а потiм - реабiлiтацiю. На щастя, все пройшло добре, і пані Лорен дуже скоро повернеться до нас", - йдеться у повідомленні.