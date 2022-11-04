Сьогодні на Еспресо о 22:00 прем’єра програми All about Ukraine з Володимиром Остапчуком
У п’ятницю, 4 листопада, о 22:00 за Київським часом відбудеться прем’єра англомовного інформаційного шоу All about Ukraine, яке готуватиме команда Еспресо та вестиме відомий український ведучий Володимир Остапчук
"Очі всього світу сьогодні прикуті до України. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ми зрозуміли, наскільки важливо поширювати інформацію про те, що відбувається в країні, на весь світ. Ще в лютому 2022 ми оперативно запустили англомовну версію сайту espreso.tv та сторінку у твіттері, налагодили співпрацю з міжнародними партнерами. Щоденно ми розповідаємо нашим читачам з інших країн про ті злочини, які чинить Росія в Україні, даємо ексклюзивну воєнну аналітику, говоримо про успіхи ЗСУ та показуємо боротьбу українців за свою Незалежність.
Кілька місяців ми виношували ідею створення інформаційного ток-шоу англійською мовою. До нас звернувся Володимир Остапчук з такою ж ідеєю. Ми зрозуміли, що маємо спільні цілі та почали працювати над програмою "All about Ukraine", зібрали чудову команду, яка створила унікальний продукт, адже жоден телеканал в Україні не робить нічого подібного”, - прокоментувала головна редакторка Еспресо Анастасія Равва.
"Війна в Україні впливає не лише на європейський континент, а й на весь світ у глобальному масштабі: економіка, ціни, енергоресурси, біженці й навіть ядерна загроза – ось питання, які хвилюють усе людство. Тому наша команда професіоналів, експертів, редакторів та іноземних гостей готова дати всьому цьому цілісну картину.
Це перше англомовне ток-шоу з України для світу. Ми знаємо плюси й мінуси, пояснюємо тенденції та можемо дати вичерпне розуміння того, що відбувається в Україні. 50 хвилин «All about Ukraine" — ключ до того, як ми будемо жити наступні кілька років.
Залишайтеся з нами, підписуйтесь та дивіться нас на YouTube, Twitter та інших соціальних мережах.
Від вільної та хороброї України з любов’ю!” - прокоментував Володимир Остапчук
Проєкт виходитиме щоп’ятниці о 22:00 на YouTube-каналі, а інформаційні матеріали поширюватимуться також на інших англомовних платформах Еспресо:
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