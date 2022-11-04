Сьогодні на Еспресо о 22:00 прем’єра програми All about Ukraine з Володимиром Остапчуком

"Очі всього світу сьогодні прикуті до України. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ми зрозуміли, наскільки важливо поширювати інформацію про те, що відбувається в країні, на весь світ. Ще в лютому 2022 ми оперативно запустили англомовну версію сайту espreso.tv та сторінку у твіттері, налагодили співпрацю з міжнародними партнерами. Щоденно ми розповідаємо нашим читачам з інших країн про ті злочини, які чинить Росія в Україні, даємо ексклюзивну воєнну аналітику, говоримо про успіхи ЗСУ та показуємо боротьбу українців за свою Незалежність.

Кілька місяців ми виношували ідею створення інформаційного ток-шоу англійською мовою. До нас звернувся Володимир Остапчук з такою ж ідеєю. Ми зрозуміли, що маємо спільні цілі та почали працювати над програмою "All about Ukraine", зібрали чудову команду, яка створила унікальний продукт, адже жоден телеканал в Україні не робить нічого подібного”, - прокоментувала головна редакторка Еспресо Анастасія Равва.

"Війна в Україні впливає не лише на європейський континент, а й на весь світ у глобальному масштабі: економіка, ціни, енергоресурси, біженці й навіть ядерна загроза – ось питання, які хвилюють усе людство. Тому наша команда професіоналів, експертів, редакторів та іноземних гостей готова дати всьому цьому цілісну картину.

Це перше англомовне ток-шоу з України для світу. Ми знаємо плюси й мінуси, пояснюємо тенденції та можемо дати вичерпне розуміння того, що відбувається в Україні. 50 хвилин «All about Ukraine" — ключ до того, як ми будемо жити наступні кілька років.

Залишайтеся з нами, підписуйтесь та дивіться нас на YouTube, Twitter та інших соціальних мережах.

Від вільної та хороброї України з любов’ю!” - прокоментував Володимир Остапчук

Проєкт виходитиме щоп’ятниці о 22:00 на YouTube-каналі, а інформаційні матеріали поширюватимуться також на інших англомовних платформах Еспресо:

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