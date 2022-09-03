Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС України у Київській області.

Відомо, що планується провести такі роботи з обстеження та вилучення вибухонебезпечних предметів, як:

очищення польових доріг та узбіч між н.п. Ворзель, Діброва Ірпіньської ТГ;

виконання заявок Бучанської ТГ на знищення ВНП;

очищення території ділянки ДП "Макарівський лісгосп";

виконання заявок Макарівської ТГ на знищення ВНП.

виконання заявок Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Дмитрівка Бучанської ТГ на знищення ВНП.

очищення польових доріг та с/г угідь Бучанської ТГ в районі н.п. Лубянка.

очищення польових доріг поблизу н.п. Бузова, Личанка, Неграші Дмитрівської ТГ.

виконання заявок Дмитрівської ТГ на знищення ВНП.

обстеження водних об’єктів Макарівської ТГ с. Копилів.

обстеження водних об’єктів Бородянської ТГ с. Нове Залісся.

очищення під’їзних шляхів до населеного Кливини південніше залізниці Вільча – Прип’ять.

виконання заявки с. Лісове.

обстеження ділянки лісу поблизу с. Залишани.

виконання заявки с. Кухарі.

очищення доріг на підтверджено небезпечній ділянці в районі с. Тетерівське.

виконання заявок с. Обуховичі.

очищення підтверджено небезпечної ділянки в районі с. Олізарівка.

очищення доріг с/г угідь в районі смт Бородянка.

обстеження під’їзних шляхів та доріг біля с/г земель в районі с. Майданівка.

очищення (розмінування) ділянки території в районі с. Старовичі.

очищення польових доріг між с. Плоске та с. Русанів.

29 серпня стало відомо, що Європейський Союз пропонує у межах місії з тренування українських військовослужбовців готувати снайперів, фахівців із розмінування та офіцерський склад.