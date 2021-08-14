"Сьогодні - нас, завтра - всю країну!" Колона "азовців" йде з Майдану на Банкову. Наживо

Про це передає Еспресо.TV.



О 12:30, як і було попередньо заявлено, учасники протесту зібралися на столичному Майдані Незалежності. Приблизно о 13:30 вони рушили на Банкову,11, до будівлі Офісу президента України.





В руках молоді люди тримають розтяжки з гаслами:



"Сьогодні - нас, завтра - всю країну!",



"Ze End президент",



"Епоха Зеленського - епоха капітуляції, реваншу, зради".



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Провідник азовців Андрій Білецький каже, що людей зібралося "понад 2 тисячі".













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