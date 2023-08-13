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Війна з Росією: хроніка
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Сьогодні руйнується ще один важливий міф, з яким варто попрощатися, - Портников

13 серпня, 2023 неділя
10:16
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що руйнується міф про те, що якщо Україна буде обстрілювати якісь об'єкти у РФ і війна прийде у будинки до росіян, то вони змінять свої настрої, відношення до цієї війни й будуть хотіти миру

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є момент, який ми маємо усвідомити: зараз руйнується ще один важливий міф, з яким варто попрощатися. Цей міф про те, що якщо Україна буде обстрілювати якісь об'єкти у Російській Федерації і війна прийде у будинки до росіян, то вони змінять свої настрої, відношення до цієї війни й будуть хотіти миру. Вчора, 12 серпня, я бачив чудове відео, як димить Кримській міст, а по узбережжю йдуть люди, які навіть не звертають на це уваги", - зазначив журналіст.

Віталій Портников додав, що в одній з західних газет писали про настрої росіян, які у більшості індиферентні до війни або ж просто вірять у перемогу Росії.

"Тобто для росіян це священна війна за свою історичну землю, яку вони полили кров'ю та розбудували. А тепер їм все, що потрібно, - очистити цю землю від нацистів і далі жити спокійним життям, як у Другу світову війну. Росіяни логіку Другої світової війни переносять на XXI сторіччя. Тому, треба чітко розуміти, що будь-який удар безпілотника по Москві більшість російського населення переконує у тому, що Путін  мав рацію. Нам потрібно зрозуміти просту річ: росіяни дійсно підтримують цю війну не тому, що їм подобається вбивати чи гвалтувати, а мета – відновлення території історичної Росії. Бо росіяни вважають, що сенс держави – розширення її земель та впливів. І вони так це вчать у школах", - підсумував Портников.

  • 9 серпня, російський президент Володимир Путін вніс до держдуми законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомляти генерального секретаря Ради Європи про введення чи припинення дії військового або надзвичайного стану у Росії.
  • 12 серпня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що дії російського президента Володимира Путіна вказують на те, що він не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої

Відео
Україна
Росія
Володимир Путін
Друга світова війна
Віталій Портников
Кримський міст
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