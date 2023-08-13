Сьогодні руйнується ще один важливий міф, з яким варто попрощатися, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є момент, який ми маємо усвідомити: зараз руйнується ще один важливий міф, з яким варто попрощатися. Цей міф про те, що якщо Україна буде обстрілювати якісь об'єкти у Російській Федерації і війна прийде у будинки до росіян, то вони змінять свої настрої, відношення до цієї війни й будуть хотіти миру. Вчора, 12 серпня, я бачив чудове відео, як димить Кримській міст, а по узбережжю йдуть люди, які навіть не звертають на це уваги", - зазначив журналіст.

Віталій Портников додав, що в одній з західних газет писали про настрої росіян, які у більшості індиферентні до війни або ж просто вірять у перемогу Росії.

"Тобто для росіян це священна війна за свою історичну землю, яку вони полили кров'ю та розбудували. А тепер їм все, що потрібно, - очистити цю землю від нацистів і далі жити спокійним життям, як у Другу світову війну. Росіяни логіку Другої світової війни переносять на XXI сторіччя. Тому, треба чітко розуміти, що будь-який удар безпілотника по Москві більшість російського населення переконує у тому, що Путін мав рацію. Нам потрібно зрозуміти просту річ: росіяни дійсно підтримують цю війну не тому, що їм подобається вбивати чи гвалтувати, а мета – відновлення території історичної Росії. Бо росіяни вважають, що сенс держави – розширення її земель та впливів. І вони так це вчать у школах", - підсумував Портников.