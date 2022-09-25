Про це повідомило видання "Українська літературна газета".

Повідомляється, що у 1962 році Анатолій Солов’яненко був запрошений до Київського Театру Опери та Балету, а також проходив стажування в театрі Ла Скала у Мілані, де став лауреатом конкурсу "Неаполь проти всіх".

З 1965 року він був солістом Київської опери, а в 1967 році був відзначений званням заслуженого артиста УРСР, в 1975 - народного артиста СРСР.

У репертуарі Солов’яненка - 17 оперних партій, багато арій, романсів, народних пісень. Також співак широко гастролював світом, він давав концерти в Болгарії, Румунії, Японії, Австралії та Канаді.

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"У 1980 році Солов’яненко став лауреатом Ленінської премії, грошову винагороду за неї він передав у Фонд Миру. У 1997 році отримав премію ім. Т. Г. Шевченка", - пише видання.

Окрім цього відомо, що співак вільно володів італійською мовою, а видатні майстри оперної сцени Пласідо Домінґо і Лучано Паваротті вважали, що майстерність Солов’яненка не поступається їхній власній.

23 вересня виповнилося 150 років з дня народження славетної оперної діви, Соломії Крушельницької.

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