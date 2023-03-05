Соловйов каже, що потрапив під обстріл поблизу Вугледара
За словами російського пропагандиста Соловйова, спецслужби РФ мають з'ясувати, хто передав ЗСУ інформацію про його пересування окупованою територією Донецької області
Про це він повідомив у неділю, 5 березня, в етері телеканалу "Росія - 1".
Соловйов заявив, що потрапив під артилерійський обстріл під час відвідування розташування 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ під Вугледаром у Донецькій області.
За його словами, "українська артилерія відкрила інтенсивний вогонь" по населеному пункту, де саме проходила його зустріч із російськими військовими.
"Але дарма, усе минулося", - підкреслив Соловйов.
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При цьому пропагандист підозрює, що інформацію про переміщення його знімальної команди окупованою територією українського регіону українській стороні могли попередньо передати.
"Думаю, військова контррозвідка розбереться, звідки ворог дізнався про наші переміщення", - додав він.
- 5 березня у Генштабі повідомили про те, що після отриманих нищівних втрат керівництво та військовослужбовці 155 бригади морської піхоти ЗС РФ відмовляються знову йти в наступ на Вугледарському напрямку без будь-якого забезпечення та підготовки.
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