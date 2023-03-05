Соловйов каже, що потрапив під обстріл поблизу Вугледара

Про це він повідомив у неділю, 5 березня, в етері телеканалу "Росія - 1".

Соловйов заявив, що потрапив під артилерійський обстріл під час відвідування розташування 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ під Вугледаром у Донецькій області.

За його словами, "українська артилерія відкрила інтенсивний вогонь" по населеному пункту, де саме проходила його зустріч із російськими військовими.

"Але дарма, усе минулося", - підкреслив Соловйов.

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При цьому пропагандист підозрює, що інформацію про переміщення його знімальної команди окупованою територією українського регіону українській стороні могли попередньо передати.

"Думаю, військова контррозвідка розбереться, звідки ворог дізнався про наші переміщення", - додав він.