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OPINION

Соратниця Медведчука досі монополізує українську адвокатуру

Ірина Федорів
8 грудня, 2023 п'ятниця
10:06
Погляд Ірина Федорів

У нас, в міністерстві магії головним завданням було встигнути з текстом під подію. Миколай приніс різочки для Ізовітової. І нам все вдалося

Саме Ізовітова, соратниця Медведчука, понад 10 років монополізує адвокатуру в Україні. Асоціація під її керівництвом:

  • виправдовувала диктаторські закони;
  • пресувала адвокатів, які захищали "майданівців";
  • вирішує, хто буде адвокатом, а хто не буде;
  • збирає внески, а як не платять — санкції, тебе позбавлять права на професію;
  • проводить обов'язкові курси, на якість яких жаліються адвокати, і вони вимушені за це платити;
  • забороняє критикувати свою діяльність.

Не уявляю, щоб мені, журналісту, сказав хтось вступити в асоціацію, інакше я не зможу писати. Це кріпацтво! Так адвокатів позбавляють права на професію.

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Важливо знати: є адвокати, які пішли на фронт захищати нас з вами, це зокрема Ілля Костін та Артем Донець, і вони ведуть бойові дії й там, на передовій, і тут, у тилу. Вони кинули виклик цій системі, і за це зараз система їх пресує.

І тепер наша черга стати на їхній і не лише на їхній захист, а й на захист адвокатури. Бо якісна адвокатура — це насамперед про наш з вами захист. Нас ціннісні адвокати захищали під час Майдану. І Автомайдан, як ніхто, знає, як тоді було важко.

Тоді оцей спрут зливав адвокатів Майдану, а потім вітав із призначенням Татарова, якого Центр Протидії Корупції не просто так називає чортом.

І цей спрут Медведчука він досі діє! Хоча низка організацій пише про те, що адвокатів, які беруть участь в катуваннях, співпрацюють з ворогом, не позбавляють права займатися адвокатською діяльністю... Взагалі в цій Асоціації відбуваються неприпустимі речі. 

Дар'я Писаренко з "Адвокат майбутнього" наголошує, що треба змінювати законодавство. Костін і Донець з нею згодні. Я теж. Це очевидні речі для будь-якого громадянина.

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Але скільки зусиль коштує вивести з поля гри ФСБ в рясах? До речі, це ФСБ в рясах у судах хто захищає? Ті ж, кому видали адвокатську посвідку. Там понавидавали цих посвідчень немало тим, кого викинули з правоохоронної або судової системи. Це теж нищить адвокатуру. І на додачу створюється така система, щоб можна було в адвокатів щось брати - "конфіденційне співробітництво". Чули про таке?

Скільки ми поклали на те, щоб довести урядовий проєкт щодо ефесбешних попів до другого читання? А щодо адвокатів теж іде бій.

Я так розумію, що у профільному комітеті, який очолює Денис Маслов, мали б дуже активно взятися за це питання, але, на жаль, я не бачу належного розуміння ситуації. Володимире Ватрас, дуже хочу вірити в те, що Ви їх ініціюєте.

Суспільство це так не залишить.

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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