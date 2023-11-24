Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Сотні людей у Нідерландах протестують проти перемоги на виборах ультраправого Вілдерса

Сотні людей у Нідерландах протестують проти перемоги на виборах ультраправого Вілдерса

24 листопада, 2023 п'ятниця
09:04
Світ Нідерланди

Сотні людей вийшли на вулиці в четвер, 23 листопада, після перемоги ультраправого Герта Вілдерса на парламентських виборах у Нідерландах

Про це пише DW.

Зазначається, що в Утрехті близько тисячі людей відгукнулися на заклик низки лівих партій провести демонстрацію під гаслом "Ви не самотні". Аналогічна акція протесту відбулася в Амстердамі.

Організатори протесту заявили: "Ми хочемо показати жителям Нідерландів, що ми ніколи нікого не залишимо на самоті та що ми відстоюємо права всіх".

Сирійська студентка Джуді Каражолі, вказала в інтерв'ю агентству AFP, що успіх Вілдерса на виборах "дуже налякав її". На її думку, "Партія свободи" (PVV) є відверто расистською партією. Багато хто з друзів дівчини – біженці з посвідкою на проживання, які тепер бояться за своє майбутнє.

  • На парламентських виборах партія Вілдерса отримала 37 зі 150 місць у парламенті і таким чином створить там найбільшу фракцію. 
Суспільство
вибори
Нідерланди
Читайте також:
Борис Максудов
23 листопада, 2023 четвер
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
23 листопада, 2023 четвер
Стало відомо, де служить Вадим Тітушко – герой мемів часів Майдану
Верховна Рада
21 листопада, 2023 вiвторок
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дає змогу студентам обирати власну освітню траєкторію
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 листопада
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 листопада: скільки коштують євро й долар в обмінниках
10:18
втрати окупантів
Британська розвідка розповіла про удари ЗСУ по скупченню російських військ
10:05
OPINION
Олексій Давиденко
Про наші фури та поляків
10:00
церква
День великомучениці Катерини: історія, прикмети, традиції та заборони
09:48
Представлялись іноземцям працівниками інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр з щомісячним заробітком до $200 тис
09:47
Оновлено
Електропідстанція у Москві
У Москві загорілась електропідстанція "Чагіно"
09:33
Оновлено
ізраїльські солдати
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я
08:59
Ексклюзив
окупанти
КамАЗи з живою силою: Андрющенко розповів про перекидання військових РФ у напрямок Донецька
08:50
Ілюстративне фото
Оборона кордону з Білоруссю посилюється, - ДПСУ
08:45
Міжнародний кримінальний суд
Філіппіни розглядають можливість відновлення членства в Міжнародному кримінальному суді
08:14
На фото: боєприпаси
Ракети і боєприпаси: у Міноборони розповіли про пріоритети бюджету 2024 року
08:04
OPINION
Юрій Касьянов
Чому ми ніяк не можемо перемогти?
08:00
Україна представила близько сотні книжок на ярмарку франкомовної книги в Монреалі
07:54
Оновлено
Знищений російський танк
Сили оборони за добу знищили 1100 окупантів, 30 танків і 31 артсистему, - Генштаб
07:48
море військовий корабель
Окупанти вивели у Середземне море ракетоносій, він споряджений 8 ракетами
07:30
збитий "Шахед"
Українські сили ППО знищили вночі 3 "шахеди"
07:17
Тайвань
Без спільного кандидата: у Тайвані на вибори президента йдуть прихильники зближення з КНР
07:07
Дмитро Кулеба
Делегація ЄС та 55 держав підписали декларацію до роковин Голодомору 32-33 років, - Кулеба
06:44
Фінляндія, Україна
Уряд Фінляндії пропонує збільшити допомогу Україні до 20,7 млн євро у 2024 році
06:40
Росія звинуватила Україну в масованій атаці БПЛА, нібито знищені 16 дронів
06:33
Ольга Стефанішина
Україна своїми силами забезпечила роботу "зернового коридору" у Чорному морі, - Стефанішина
06:24
Анонс
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру
06:20
Ілюстративне фото
Американських військових в Іраку і Сирії атакували ракетами та БПЛА, - Reuters
05:49
Пропалестинський протест біля консульства Ізраїлю в Стамбулі
Вандали пошкодили щонайменше 85 єврейських могил у місті в Бельгії
04:33
Влада Нікольченко
Призерку ЧС погнали зі збірної України з художньої гімнастики. Напередодні вона заявила, що ненавидить Польщу
03:45
діти, злочини росії
Росіяни промивають мізки українським дітям-першокласникам на окупованих територіях, - ЦНС
02:59
Оновлено
повітряна тривога
РФ запустила "шахеди": у Хмельницькій області спрацювала ППО
02:27
сектор Газа
Міністр оборони Ізраїлю поділився деталями стосовно перемир'я з ХАМАС
01:25
Марія Захарова
"Депортація українських чоловіків з Європи": добірка російських фейків за 23 листопада
01:07
ракета Ariane-6
Arianespace успішно протестувала роботу двигуна європейської ракети Ariane 6
00:56
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
"Жирона" прийняла рішення щодо лідерів команди: що чекає на Довбика та Циганкова
00:36
Лучано Спаллетті
"Ми нічого не вкрали": тренер збірної Італії про нічию з Україною у відборі на Євро-2024
00:23
танки Leopard 2 від Канади
Військову техніку для ЗСУ переміщуватимуть через кордон за спрощеною процедурою
00:11
Лавров
Росія блокує роботу ОБСЄ: ветувала головування на 2024 рік вже другої держави
2023, четвер
23 листопада
23:18
Оновлено
Андрій Одарченко
Нардепа Одарченка виключили з партії "Слуга Народу"
23:04
Cisco йде з Росії та Білорусі
Компанія Cisco передала Україні комутатори для захисту від кібератак РФ
23:04
Роман Ратушний
Заказнику "Протасів Яр" надали ім'я Романа Ратушного
22:49
колія
У США зійшов з рейок і загорівся потяг з хімікатами: влада оголосила евакуацію
22:42
Ексклюзив
блокада кордону
Спецслужби РФ і мріяти не могли про таку кількість інформації: Княжицький про блокаду польсько-українського кордону
22:32
Президент Європейської Ради Шарль Мішель
Контрнаступ ЗСУ успішно триває, а ЄС має підтримати його зброєю і військовим потенціалом, - Мішель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV