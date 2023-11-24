Сотні людей у Нідерландах протестують проти перемоги на виборах ультраправого Вілдерса
Сотні людей вийшли на вулиці в четвер, 23 листопада, після перемоги ультраправого Герта Вілдерса на парламентських виборах у Нідерландах
Про це пише DW.
Зазначається, що в Утрехті близько тисячі людей відгукнулися на заклик низки лівих партій провести демонстрацію під гаслом "Ви не самотні". Аналогічна акція протесту відбулася в Амстердамі.
Організатори протесту заявили: "Ми хочемо показати жителям Нідерландів, що ми ніколи нікого не залишимо на самоті та що ми відстоюємо права всіх".
Сирійська студентка Джуді Каражолі, вказала в інтерв'ю агентству AFP, що успіх Вілдерса на виборах "дуже налякав її". На її думку, "Партія свободи" (PVV) є відверто расистською партією. Багато хто з друзів дівчини – біженці з посвідкою на проживання, які тепер бояться за своє майбутнє.
- На парламентських виборах партія Вілдерса отримала 37 зі 150 місць у парламенті і таким чином створить там найбільшу фракцію.
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