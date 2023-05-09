Про це повідомляє Euromaidan-Warszawa.

Активісти, що зібралися на меморіальному кладовищі у Варшаві не пропустили російського посла до пам'ятника радянським солдатам для покладання квітів. Сергія Андрєєва активісти назвали "фашистом" та закликали зняти георгіївську стрічку.

Крім того, вранці під посольством країни окупанта ввімкнули колонки зі звуками повітряної сирени та вибухів.

"Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій. Нехай послухають звуки, якими вони будять Українців впродовж 9 років. Ми не хочемо промовляти до їхньої совісті, нам не потрібні жодні слова чи дії від дипломатів що представляють терористичний режим", - ідеться у повідомленні.

Неподалік пам'ятника радянським солдатам установили сотні українських прапорців, деякі з яких залиті червоною фарбою, дерев'яні хрести з прізвищами загиблих українців і поляків, макети житлових будинків з написами на них - Буча, Маріуполь, Бахмут, Херсон, Ірпінь.

Зазначається, що інсталяція має нагадувати про злочини російського терористичного режиму.

"Посол країни-терориста, ідучи покласти квіти до пам’ятника, буде змушений пройти символічними вулицями знищених Маріуполя, Бучі, Ірпеня, Херсона. Буде змушений йти по крові та гробах українців. Іншого вибору активісти йому не залишили", - розповіла активістка варшавського Євромайдану Вікторія Погребняк.