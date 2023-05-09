Обмежаться покладанням квітів: у Бєлгороді скасували святкові заходи до 9 Травня
У російському Бєлгороді скасували майже всі святкові заходи до 9 Травня: обмежаться покладанням квітів та привітанням ветеранів
Мер міста Валентин Демидов у телеграм заявив, що це робиться з метою безпеки.
"Ми бачимо, які події останніми днями відбуваються у прикордонних районах. Впевнений, ви зі мною погодитеся — ризикувати не варто", – написав у своєму телеграм-каналі голова Бєлгорода.
За його словами, 9 травня городяни привітають ветеранів та обмежаться покладанням квітів до пам'ятників Великої Вітчизняної війни.
- Нагадаємо, раніше в Бєлгородській області скасували парад на 9 Травня. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням "провокувати Україну".
- 10 квітня російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад. 12 квітня стало відомо, що параду до 9 Травня не буде й у тимчасово окупованому Криму.
- 18 квітня у Росії відмовилися від традиційного ходу "Безсмертного полку", яку щороку проводили до 9 травня.
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