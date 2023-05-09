Мер міста Валентин Демидов у телеграм заявив, що це робиться з метою безпеки.

"Ми бачимо, які події останніми днями відбуваються у прикордонних районах. Впевнений, ви зі мною погодитеся — ризикувати не варто", – написав у своєму телеграм-каналі голова Бєлгорода.

За його словами, 9 травня городяни привітають ветеранів та обмежаться покладанням квітів до пам'ятників Великої Вітчизняної війни.