Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ця пропозиція є цікавою. На додаток, вона вміщається в логіку стратегії малих союзів, яка була запропонована українським урядом ще до початку повномасштабного вторгнення Росії…Вже раніше говорилось про те, що Україна зацікавлена створити такі менші союзи для просування тих чи інших інтересів. Таких форматів може бути дуже багато. Однак це аж ніяк не може бути альтернативою членства в ЄС", – наголосив експерт.



Шеренговський додав, що передовсім з фінансової точки зору лише ЄС може забезпечити Україні необхідні ресурси, коли ми станемо членом Союзу. Натомість формат кооперацій з іншими країнам не зможе надати стільки переваг Україні, як Євросоюз.



"В ЄС є великі кошти, якраз бюджетні кошти, які якраз направлені на вирівнювання розвитку країн-членів. І тут, очевидно, що будь-які інші формати не будуть мати таких грошей…Тож ці кооперації України з іншими країнами можуть бути допоміжним фактором, проте не альтернативою членства в ЄС", – сказав він.



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