Союзники підтримали Україну на понад $7 млрд за час масштабної війни, - Шмигаль
З початку повномасштабної російської агресії Україна отримала від союзників підтримку на понад $7 млрд
Про це заявив на засіданні уряду прем'єрміністр Денис Шмигаль, передає Еспресо.TV.
"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які надають Україні фінансову підтримку, аби держава повною мірою могла виконувати всі свої соціальні й гуманітарні зобов'язання. За більш ніж 3 місяці така підтримка союзників України вже перевищила $7 млрд. Щодня ми працюємо і ведемо перемовини, аби допомога збільшувалася", - сказав Шмигаль.
Прем'єр також розповів про домовленості залучення нової фінансової допомоги від Канади та ЄС.
"Сьогодні затвердимо умови залучення фінансової підтримки від Уряду Канади на суму майже $800 млн. Раніше наші канадські друзі вже надали підтримку на майже $400 млн, і ми вдячні за ці дуже важливі для України кошти. Продовжуємо розвивати і спільні проєкти з нашими європейськими партнерами. Сьогодні затвердимо проєкт угоди з Євросоюзом, який передбачає виділення Україні 330 млн євро. Це кошти для підтримки економіки України та наших людей в умовах військової агресії Росії. Вдячні за таку допомогу", - сказав Шмигаль.
Крім того, очільник уряду подякував ЄС за погодження шостого пакету санкцій проти РФ.
"Вдячні європейським партнерам за те, що вони змогли досягнути консенсусу і погодити шостий пакет санкцій проти Росії, який включає часткове ембарго на нафту. Кремлівський режим може втратити від $10 млрд до $25 млрд від цього рішення і це додатково позбавить його можливості фінансувати війну проти України та всієї Європи. Зброя, фінанси та санкції. За цими трьома стратегічними напрямками маємо хороший прогрес цього тижня", - сказав Шмигаль.
- Нагадаємо, ЄС погодив шостий пакет санкцій проти РФ, що включає поетапне ембарго на російську нафту, відключення Сбербанку від системи SWIFT, заборону ще 3 російських державних мовників і санкції проти причетних до воєнних злочинів в Україні.
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