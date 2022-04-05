Союзники підтримують проведення розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - генсек НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Альянсу в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми всі побачили жахливі зображення вбитих мирних жителів у Бучі та інших містах, які були під контролем російських військових до останніх кількох днів. Це нестерпна жорстокість, якої Європа не бачила багато десятиліть. Вбивства мирних жителів – це військовий злочин. Усі факти повинні бути встановлені, а всі відповідальні за ці звірства мають бути притягнуті до відповідальності", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що такої жорстокості масштабу війни Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Союзники підтримують проведення розслідування, у тому числі в рамках ООН та Міжнародного кримінального суду", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, згідно з даними СБУ росіяни планують масштабну провокацію у Маріуполі, аби звинуватити в ній українську армію.

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