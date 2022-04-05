Росіяни планують масштабну провокацію у Маріуполі, аби звинуватити в ній українську армію, - СБУ

Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі СБУ.



За попередніми даними, аби відвернути увагу світової аудиторії від оприлюднених деталей злочинів окупантів в Бучі зокрема та на території України в цілому, росіяни розробили сценарій фейків та відповідне підґгрунтя для них. Зокрема російські пропагандисти активно розповсюджують інформацію про злочини начебто української армії в районах Маріуполя.



За даними розвідки, окупанти планують зібрати в одному місці тіла убитих росіянами ж маріупольців та представити їх як масових жертв українських військових.

Для підкріплення фальсифікації рашисти поширюють чутки про те, що "українці використовують мирних мешканців, як живий щит".

Як повідомляє СБУ, РФ планує таким чином зняти із себе відповідальність за вбивства.

Нагадаємо, що за даними розвідки Великої Британії, Маріуполь майже напевно є ключовою метою вторгнення Росії