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Росіяни планують масштабну провокацію у Маріуполі, аби звинуватити в ній українську армію, - СБУ

5 квітня, 2022 вiвторок
15:12
війна з Росією окупанти Маріуполь

Російські окупанти планують масштабну провокацію у Маріуполі, аби звинуватити українську армію у злочинах РФ

Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі СБУ.

За попередніми даними, аби відвернути увагу світової аудиторії від оприлюднених деталей злочинів окупантів в Бучі зокрема та на території України в цілому, росіяни розробили сценарій фейків та відповідне підґгрунтя для них. Зокрема російські пропагандисти активно розповсюджують інформацію про злочини начебто української армії в районах Маріуполя.

За даними розвідки, окупанти планують зібрати в одному місці тіла убитих росіянами ж маріупольців та представити їх як масових жертв українських військових.
Для підкріплення фальсифікації рашисти поширюють чутки про те, що "українці використовують мирних мешканців, як живий щит".
Як повідомляє СБУ, РФ планує таким чином зняти із себе відповідальність за вбивства.

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