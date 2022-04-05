Росіяни планують масштабну провокацію у Маріуполі, аби звинуватити в ній українську армію, - СБУ
Російські окупанти планують масштабну провокацію у Маріуполі, аби звинуватити українську армію у злочинах РФ
Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі СБУ.
За попередніми даними, аби відвернути увагу світової аудиторії від оприлюднених деталей злочинів окупантів в Бучі зокрема та на території України в цілому, росіяни розробили сценарій фейків та відповідне підґгрунтя для них. Зокрема російські пропагандисти активно розповсюджують інформацію про злочини начебто української армії в районах Маріуполя.
За даними розвідки, окупанти планують зібрати в одному місці тіла убитих росіянами ж маріупольців та представити їх як масових жертв українських військових.
Для підкріплення фальсифікації рашисти поширюють чутки про те, що "українці використовують мирних мешканців, як живий щит".
Як повідомляє СБУ, РФ планує таким чином зняти із себе відповідальність за вбивства.
- Нагадаємо, що за даними розвідки Великої Британії, Маріуполь майже напевно є ключовою метою вторгнення Росії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.86
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.93
- Актуальне
- Важливе