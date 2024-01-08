"Їм доведеться покращити систему призову, щоб довести чисельність [ЗСУ] до максимуму можливого. Просто зараз у них занадто багато чоловіків і жінок призовного віку, які тиняються(!) Україною. А вони мають бути в армії. І ще тисячі українців, чоловіків призовного віку, осіли тут, в Німеччини, Польщі, Румунії. ...Під час війни цілком можна збільшити виробництво. Навіть коли на ваші міста падає шквал російських ракет. Просто подумайте, що Німеччина зробила в 1944 році. Пік виробництва літаків для Люфтваффе припав на 1944 рік. І це після більш ніж двох років безперервних бомбардувань німецьких міст ВПС Британії та США".

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І генерал Годжес не перший, хто заговорив про обов'язок України мобілізувати чоловіків, жінок, а головне — здорових призовного віку втікачів до Європи. Це стає тенденцією.

Є ймовірність, що 2024-го, як виділятимуться гроші й зброя для нас, союзники виставлять серед умов і отакі. Це було б логічно: коли ти вкладаєш чималі власні кошти, ти виділяєш їх під конкретний ресурс, на котрий точно можеш розраховувати. І під реальні перспективи, досяжні з цим ресурсом.

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Припустимо, якщо Україну розшматує ворог, бо забракло бійців, — всі вкладені фінанси та зброя, техніка будуть чистими безповоротними збитками. А союзників влаштує тільки поразка Росії в тому чи іншому форматі. Саме в це вони готові вкладатись.

Тому вимоги до України, можливо, справді стануть помітно жорсткішими.

Це цинічно, але треба дивитись правді в очі.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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