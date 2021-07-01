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Спалах захворюваності на коронавірус в Україні може статися у липні-серпні, - Київська школа економіки

1 липня, 2021 четвер
15:53
Суспільство коронавірус

Ситуація із захворюваністю на коронавірус продовжує йти на спад, проте експерти прогнозують можливий спалах у найближчі місяці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг експертів Київської школи економіки (KSE).

В Україні можливий спалах захворюваності COVID-19 у липні-серпні поточного року.

Як зазначають в KSE, у найближчі тиждень-два в Україні не очікується істотного зростання захворюваності.

Експерти повідомляють, що ситуаціяіз захворюваністю продовжує йти на спад, якщо говорити про кількість виявлених випадків. Та при цьому спад уповільнюється.

Як повідомляється, середньодобова кількість летальних випадків в Україні продовжує спадати. Їх наразі 31.

У KSE наголосили, що цього тижня спостерігалося зростання рівня госпіталізацій у Луганській області - понад 60%, але його назвали технічним.

"Кількість госпіталізацій припинила спадати та вийшла на плато. Це може бути результатом тривалих вихідних. При цьому виписки продовжують у понад 1,5 разів перевищувати госпіталізації. Кількість пацієнтів із COVID-19 скорочується на 20% за тиждень", - заявив керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

Він зауважив на необхідності нарощення кількості тестувань у трьох областях.

"У Київській, Луганській і Хмельницькій областях знижується рівень тестування. Це дуже небезпечно у зв'язку з тим, що минулого тижня в Україні виявили штам "дельта". У Київській і Луганській областях разом зі скороченням тестування зростає коефіцієнт виявлення", - додав Ганиченко.

Експерти наголошують, щоб Україна вийшла на європейський рівень, їй необхідно втричі збільшити темпи вакцинації.

У KSE додають, що для того, аби вакцинувати 70% населення України, необхідно щодня щеплювати понад 225 тисяч людей. Наразі ця цифра становить в середньому близько 62 тисяч осіб.
 

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Здоров'я
карантин
спалах захворюваності
Коронавірус
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