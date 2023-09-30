Спецоперація "Бариня": ГУР завербувало російського лейтенанта, що перевів 11 бійців на бік України

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов на пресконференції, пише Укрінформ.

Зазначається, що завербований розвідкою російський військовий Данило Алфьоров також був присутній на пресконференції.

Фото: Укрінформ

За словами Алфьорова, він звʼязався з українською стороною завдяки проєкту "Хочу жить". Російський військовий співпрацював з ГУР з червня 2023 року та переконав 11 російських військових здатися в полон.

"Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою "Хочу жить". За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з "Хочу жить", що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон", - розповів лейтенант армії РФ.

Росіянина транспортували на підконтрольну Україні територію Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Фото: Укрінформ

Довідково: "Хочу жить" - державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, створений за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. Проєкт має на меті добровільну здачу в полон військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь.