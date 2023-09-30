Спецоперація "Бариня": ГУР завербувало російського лейтенанта, що перевів 11 бійців на бік України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно провело спецоперацію "Бариня", у результаті якої вдалося завербувати одного з російських кадрових військових. Лейтенант переконав 11 військових РФ здатися в полон
Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов на пресконференції, пише Укрінформ.
Зазначається, що завербований розвідкою російський військовий Данило Алфьоров також був присутній на пресконференції.
Фото: Укрінформ
За словами Алфьорова, він звʼязався з українською стороною завдяки проєкту "Хочу жить". Російський військовий співпрацював з ГУР з червня 2023 року та переконав 11 російських військових здатися в полон.
"Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою "Хочу жить". За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з "Хочу жить", що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон", - розповів лейтенант армії РФ.
Росіянина транспортували на підконтрольну Україні територію Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Фото: Укрінформ
Довідково: "Хочу жить" - державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, створений за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. Проєкт має на меті добровільну здачу в полон військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь.
- Раніше ГУР повідомляло, що станом на 15 вересня кількість звернень до програми "Хочу жить" збільшилася вдвічі, нині на добу понад 170 російських військових хочуть здатися в полон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе