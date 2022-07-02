Відео з'явилося в телеграм-каналі підрозділу.

Українські бійці зафільмували знищення штабу, позицію російських загарбників. Ворожа артилерія відстрелювалася, утім отримала відповідь від наших захисників.

"Добрий ранок, Україна! На декілька десятків загарбників стало менше. Слава Україні!" - прокоментували відео бійці.

Генштаб ЗСУ оприлюднив відео вибуху російського складу боєприпасів на Сході України.

1 липня на південному фронті ЗСУ знищили три склади російських боєприпасів.

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