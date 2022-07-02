Спецпідрозділ Kraken ліквідував ворожий штаб, позицію та артилерію. Є відео
Український спецпідрозділ Kraken опублікував відео ліквідації штабу, позиції та артилерії противника
Відео з'явилося в телеграм-каналі підрозділу.
Українські бійці зафільмували знищення штабу, позицію російських загарбників. Ворожа артилерія відстрелювалася, утім отримала відповідь від наших захисників.
"Добрий ранок, Україна! На декілька десятків загарбників стало менше. Слава Україні!" - прокоментували відео бійці.
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