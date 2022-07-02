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Головна війна з Росією Спецпідрозділ Kraken ліквідував ворожий штаб, позицію та артилерію. Є відео

Спецпідрозділ Kraken ліквідував ворожий штаб, позицію та артилерію. Є відео

2 липня, 2022 субота
12:12
війна з Росією Kraken

Український спецпідрозділ Kraken опублікував відео ліквідації штабу, позиції та артилерії противника

Відео з'явилося в телеграм-каналі підрозділу.

Українські бійці зафільмували знищення штабу, позицію російських загарбників. Ворожа артилерія відстрелювалася, утім отримала відповідь від наших захисників.

"Добрий ранок, Україна! На декілька десятків загарбників стало менше. Слава Україні!" - прокоментували відео бійці.

  • Генштаб ЗСУ оприлюднив відео вибуху російського складу боєприпасів на Сході України.
  • 1 липня на південному фронті ЗСУ знищили три склади російських боєприпасів.

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