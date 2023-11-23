Спецслужби РФ і мріяти не могли про таку кількість інформації: Княжицький про блокаду польсько-українського кордону

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні блокують кілька десятків людей. Тому, щоб припинити цю блокаду потрібно не більше 15 хвилин, якби лише було бажання польської влади. Очевидно, що ця блокада є незаконною. Абсолютно вірно, що це угода з європейцями, яку поляки одобрили. Проблема тут полягає ще в тому, що через ці пункти пропуску їдуть військові вантажі. Раніше військові вантажі їхали разом зі звичайними фурами й не було зрозуміло, де вантаж військового призначення, а де цивільний. Коли випускають військові вантажі, то очевидно, що ворог знає що і коли везуть. По-друге, щоб перевірити військовий це вантаж чи ні, ці невідомі люди відкривають машини, перевіряють документи й ми не знаємо, хто з них агенти ФСБ, а хто ні", - пояснив Княжицький

Народний депутат зауважив, що ситуація на польсько-українському кордоні має бути врегульована на найвищому державному рівні.

"ФСБ і спецслужби Росії тільки мріяти могли про таку кількість інформації, яку вони отримують про вантажі на польсько-українському кордоні. Раніше такої інформації для них було. Блокувальники кажуть, що вони пропускають військові вантажі, проте вони відкривають кожну фуру. Дуже багато там стоїть фур з компонентами для українських підприємств, які залучені до ВПК. А це є питанням національної безпеки. І мені дуже дивно, чому до цього часу немає звʼязку між президентами України та Польщі, чому наше РНБО не запропонували зібратись польським колегам і розв'язати цю проблему. Оскільки, перш за все це питання національної безпеки України", - додав він.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польскої блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечені вантажі.

За словами віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, польські перевізники порушують умови страйку, що може допомогти добитися його скасування. Водночас українська економіка за цей час зазнала збитків вже на понад €400 млн.

Тим часом польські фермери обіцяють продовжити блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" до січня.

23 листопада заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що Україна ініціює створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні через блокування, а також планує евакуацію українських водіїв