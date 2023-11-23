Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Спецслужби РФ і мріяти не могли про таку кількість інформації: Княжицький про блокаду польсько-українського кордону
Ексклюзив

Спецслужби РФ і мріяти не могли про таку кількість інформації: Княжицький про блокаду польсько-українського кордону

23 листопада, 2023 четвер
22:42
Війна з Росією блокада кордону

Народний депутат Микола Княжицький вважає, що блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні загрожує національній безпеці України, тому це питання має бути вирішене на рівні президентів Польщі та України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні блокують кілька десятків людей. Тому, щоб припинити цю блокаду потрібно не більше 15 хвилин, якби лише було бажання польської влади. Очевидно, що ця блокада є незаконною. Абсолютно вірно, що це угода з європейцями, яку поляки одобрили. Проблема тут полягає ще в тому, що через ці пункти пропуску їдуть військові вантажі. Раніше військові вантажі їхали разом зі звичайними фурами й не було зрозуміло, де вантаж військового призначення, а де цивільний. Коли випускають військові вантажі, то очевидно, що ворог знає що і коли везуть. По-друге, щоб перевірити військовий це вантаж чи ні, ці невідомі люди відкривають машини, перевіряють документи й ми не знаємо, хто з них агенти ФСБ, а хто ні", - пояснив Княжицький

Народний депутат зауважив, що ситуація на польсько-українському кордоні має бути врегульована на найвищому державному рівні.

"ФСБ і спецслужби Росії тільки мріяти могли про таку кількість інформації, яку вони отримують про вантажі на польсько-українському кордоні. Раніше такої інформації для них було. Блокувальники кажуть, що вони пропускають військові вантажі, проте вони відкривають кожну фуру. Дуже багато там стоїть фур з компонентами для українських підприємств, які залучені до ВПК. А це є питанням національної безпеки. І мені дуже дивно, чому до цього часу немає звʼязку між президентами України та Польщі, чому наше РНБО не запропонували зібратись польським колегам і розв'язати цю проблему. Оскільки, перш за все це питання національної безпеки України", - додав він.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польскої блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечені вантажі.

За словами віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, польські перевізники порушують умови страйку, що може допомогти добитися його скасування. Водночас українська економіка за цей час зазнала збитків вже на понад €400 млн.

Тим часом польські фермери обіцяють продовжити блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" до січня.

23 листопада заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що Україна ініціює створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні через блокування, а також планує евакуацію українських водіїв

Суспільство
Україна
Польща
ЄС
ФСБ
зброя для України
Читайте також:
Прапор Словаччини
23 листопада, 2023 четвер
Війна в Україні увійшла в заморожену фазу, можна побачити рішення в мирних переговорах, - МЗС Словаччини
23 листопада, 2023 четвер
ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
22 листопада, 2023 середа
Британська розвідка оцінила настрої російських командирів на лівобережній Херсонщині
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 листопада
23:36
повітряна тривога
РФ запустила по Україні ракети та "шахеди": комбінована атака в ніч на 24 листопада
23:18
Оновлено
Андрій Одарченко
Нардепа Одарченка виключили з партії "Слуга Народу"
23:04
Роман Ратушний
Заказнику "Протасів Яр" надали ім'я Романа Ратушного
22:49
колія
У США зійшов з рейок і загорівся потяг з хімікатами: влада оголосила евакуацію
22:32
Президент Європейської Ради Шарль Мішель
Контрнаступ ЗСУ успішно триває, а ЄС має підтримати його зброєю і військовим потенціалом, - Мішель
22:28
Ганна Маляр
Було чотири хвилі вкидів про "конфлікт Зеленського з Залужним", – Маляр
21:53
війна з росією окуповані території Харківщина Бєлгород
СБУ ліквідувала в Бєлгороді зрадника, який служив окупантам на Харківщині, - ЗМІ
21:34
Стало відомо, де служить Вадим Тітушко – герой мемів часів Майдану
21:20
на фото: Хав'єр Мілей
Новий президент Аргентини запропонував провести "мирний саміт" Україна - Латинська Америка, - ЗМІ
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Гонитва в озброєнні двох сторін поступово переміщується в авіаційну та ефірну площину. Колонка Сергія Згурця
21:06
Онлайн-афери
Щоб не потрапити на гачок шахраїв у "чорну п’ятницю" і не тільки, - поради від YouControl
20:49
Оновлено
Ізраїль Сектор Газа
У МЗС Катару повідомили точний час початку перемир'я в Газі та звільнення заручників
20:10
Окупанти на ЗАЕС
У РФ за кошти фонду Путіна знімають серіал про окуповану Запорізьку АЕС
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Кокетлива емпатія людожера
20:07
Ексклюзив
Андрій Дубас
Президент Асоціації українських банків спрогнозував рівень інфляції на 2024 рік
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 638-го дня війни: окупанти зазнають шалених втрат під Бахмутом, а російськими воєнними злочинцями зайнявся Європол
19:58
Сьомий Український жіночий конгрес
Міграція, ветеранська реінтеграція, Соня Сотник і Жадан: як пройшов другий день Українського Жіночого Конгресу
19:33
ЗСУ, БМП, ББМ, бронетранспортер
Сили оборони за добу відбили 18 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:19
Пекін COVID
У Китаї спалах нової інфекції: загадкова пневмонія вражає переважно дітей
18:43
маніяк-людожер з міста Аніва Сахалінської області
Засуджений за людожерство та чотири вбивства: Путін помилував в'язня за участь у війні з Україною
18:36
танкер нафта
Під тиском санкцій США три грецькі компанії перестали перевозити нафту з РФ
18:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:22
Оновлено
система оповіщення сирена
У Повітряних силах заявили, що рішення про оповіщення населення під час вильотів МіГ-31К ще не ухвалили
18:19
Засідання РНБО
Чубайс, Сівкович і оточення Усманова: Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО
18:01
OPINION
Борислав Береза
Зеленський вирішив домовлятися з... Трампом?
17:55
"Діти бомбосховищ": в Україні зняли серіал про Ягідне, де окупанти місяць тримали в підвалі сотні цивільних
17:45
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Третю хвилю наступу на Авдіївку керівництво РФ поклало на плечі піхоти, - офіцер "Легіону Свободи"
17:33
Окупанти
В окупованому Токмаку росіяни провели рейд: шукали інформаторів ЗСУ та вибухові речовини
17:27
вертоліт
У Чехії та Словаччині впродовж тижня зібрали понад 400 тис. євро на Black Hawk для України
17:23
на фото бібліотека
Ще 10 бібліотек у Києві позбулися пов'язаних із РФ і радянською ідеологією назв: перелік
16:44
НАТО
У НАТО пропонують створити "військовий Шенген"
16:36
Оновлено
удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23
Окупанти обстріляли з артилерії Чорнобаївку: троє загиблих, є поранені
16:29
Україна - Боснія і Герцеговина
Ребров відреагував на результати жеребкування плей-офф Євро-2024
16:17
Олександр Дубінський
Квартири, автомобілі та земля: суд наклав арешт на майно нардепа Дубінського, його матері та ексдружини
16:09
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Орбан не протверезіє, він хоче торгувати з Путіним Україною", - директор Інституту центральноєвропейської стратегії
16:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Російські спецслужби причетні до блокування кордону України з Польщею та Словаччиною
15:51
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2211
Під Бахмутом ворог жене піхоту через власні мінні поля і мінує відходи, щоб не відступали, - бригада НГУ "Рубіж"
15:31
Система ситуаційної обізнаності DELTA
Виявлення цілей та координація підрозділів: Міноборони розширило функції системи спостереження за боєм DELTА
14:55
Віктор Орбан
ЄС схвалив виділення Угорщині 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні
14:39
Міністерство оборони України
Міноборони прискорило постачання нового озброєння до ЗСУ: процес триватиме до 20 днів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV