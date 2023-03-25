Співчуваємо тому, що відбувається в Україні, але завтра буде гра у футбол, - тренер збірної Англії

Про це повідомляє Sky Sports.

"Ми бачили на початку війни, як Україна приїжджала в Шотландію на плей-офф ЧС-2022. Це дуже горда група гравців, які повністю віддані тому, щоб принести задоволення своїй публіці. Ми, звичайно, дуже співчуваємо тому, що відбувається, але завтра буде гра у футбол. Ми повністю зосереджені на тому, щоб спробувати виграти матч", - сказав Гарет Саутгейт.

Головний тренер збірної Англії також розповів про кадрові проблеми своєї команди.

"Хендерсон мало тренувався минулого тижня з "Ліверпулем" через хворобу, але зараз з ним усе добре. У Беллінгема та Філліпса теж. Зрозуміло, що Келвін відіграв свої перші за деякий час 90 хвилин проти Італії, тому доведеться оцінити його свіжість", - заявив Саутгейт.

У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.

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