Співчуваємо тому, що відбувається в Україні, але завтра буде гра у футбол, - тренер збірної Англії
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився емоціями перед матчем з Україною у кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Sky Sports.
"Ми бачили на початку війни, як Україна приїжджала в Шотландію на плей-офф ЧС-2022. Це дуже горда група гравців, які повністю віддані тому, щоб принести задоволення своїй публіці. Ми, звичайно, дуже співчуваємо тому, що відбувається, але завтра буде гра у футбол. Ми повністю зосереджені на тому, щоб спробувати виграти матч", - сказав Гарет Саутгейт.
Головний тренер збірної Англії також розповів про кадрові проблеми своєї команди.
"Хендерсон мало тренувався минулого тижня з "Ліверпулем" через хворобу, але зараз з ним усе добре. У Беллінгема та Філліпса теж. Зрозуміло, що Келвін відіграв свої перші за деякий час 90 хвилин проти Італії, тому доведеться оцінити його свіжість", - заявив Саутгейт.
У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.
Транслятором усіх матчів відбору Євро-2024 є медіасервіс Megogo.
- Букмекери вважають збірну України аутсайдером у матчі 2-го туру кваліфікаційного раунду Євро-2024.
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