"Сплануємо завдання на наступний рік": Лукашенко анонсував нову зустріч з Путіним
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що невдовзі знову зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє БЕЛТА.
"Ми найближчим часом вкотре зустрінемося з Володимиром Володимировичем Путіним і вже остаточно підіб'ємо підсумки цього року. І як мінімум сплануємо, що стосується рівня президентів, наші завдання на наступний рік", - сказав Лукашенко.
Він додав, що домовився з Путіним про $1,5 млрд, які Росія виділить на "спільні інтеграційні проєкти" з Білоруссю.
"Ми домовилися з президентом Путіним про те, що десь $1,5 млрд буде виділено на ці інтеграційні проєкти. Спільні вони. Росії вигідно і нам. Навіть більше Росії, ніж нам. Тому Росія і кредитує їх", - розповів Лукашенко.
-
15 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що роль його країни у війні з Україною полягає в тому, аби "не допустити удару по Росії з Литви та Польщі".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе