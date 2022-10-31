Про це повідомляє БЕЛТА.

"Ми найближчим часом вкотре зустрінемося з Володимиром Володимировичем Путіним і вже остаточно підіб'ємо підсумки цього року. І як мінімум сплануємо, що стосується рівня президентів, наші завдання на наступний рік", - сказав Лукашенко.

Він додав, що домовився з Путіним про $1,5 млрд, які Росія виділить на "спільні інтеграційні проєкти" з Білоруссю.

"Ми домовилися з президентом Путіним про те, що десь $1,5 млрд буде виділено на ці інтеграційні проєкти. Спільні вони. Росії вигідно і нам. Навіть більше Росії, ніж нам. Тому Росія і кредитує їх", - розповів Лукашенко.

15 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що роль його країни у війні з Україною полягає в тому, аби "не допустити удару по Росії з Литви та Польщі".

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