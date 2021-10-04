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"Спочатку Аваков, зараз Разумков, а наступним буде Кличко": Гончаренко заявив, що влада позбавляється незгодних із ОПУ

4 жовтня, 2021 понедiлок
16:53
Суспільство Олексій Гончаренко

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко вважає, що влада систематично та крок за кроком позбавляється тих, чия думка суперечить позиції Банкової

Про це Гончаренко сказав в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Я думаю, що "слуги" вже досить давно планували відставку Дмитра Разумкова, а зараз вже в них дійшли руки до цієї справи. Вони крок за кроком систематично позбавляються всіх тих, хто має власну думку. Спочатку вони позбулись міністра МВС Арсена Авакова, тепер Дмитро Разумков, а наступним буде мер Києва Віталій Кличко. Тобто, Зеленський не розуміє будь-який діалог та співпрацю", - сказав Гончаренко.

Народний депутат висловив думку, що на всіх, хто не виконує команди з Банкової, чекає звільнення та усунення від повноважень. Також народний депутат вважає, що Зеленський намагається перетворити Верховну Раду України на орган, який виконуватиме вказівки Офісу президента.

"Я не ідеалізую Дмитра Разумкова. Він був спікером Верховної Ради два роки від партії "Слуга народу". Разумков насамперед ставив питання від "слуг" і повністю виконував їхню політику. Але, тим не менше, він намагався виконувати регламент Верховної Ради. Це вже не влаштовує Зеленського, оскільки йому потрібен повний контроль на парламентом без жодної самодіяльності. Тому вони вирішили його прибрати і поставити людину, яка буде виконувати всі їхні вказівки", - сказав Гончаренко.

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Новини
Віталій Кличко
Арсен Аваков
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Слуга народу
Дмитро Разумков
Коментар з Христиною Шкудор
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