"Сподіваюся, Італія не видасть його Росії": мати українського режисера Лавренчука про затримання сина

Про це вона повідомила у коментарі "Радіо Свобода".



"Я очікую на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії", - сказала жінка.



Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, сказала, що спілкувалась із сином востаннє 15 грудня. За її словами, він повертався з Тель-Авіва до Львова через італійське місто Неаполь.



"Він в Італію спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген - у бойовому настрої. Я не могла уявити такої ситуації, яка сталась із сином", - сказала Ірина Лавренчук.



Видання пише, що за непідтвердженими повідомленнями у мережі, російська сторона буцімто наполягає, що Лавренчук вісім років тому скоїв на території Росії якесь правопорушення. Від самого Лавренчука жодних публічних заяв немає, востаннє у мережі 15 грудня він писав, що летить з Ізраїлю до Неаполя (Італія). Отримати коментарі від російської сторони змоги наразі немає.



Довідка. Євген Лавренчук народився у Львові, де закінчив польську школу імені Марії Магдалени. У 2003 році він закінчив Російську академію театрального мистецтва, пізніше вивчав вищі курси хореографії в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.



У 2004 році він зареєстрував "Польський Театр у Москві", але у 2014 році покинув Росію на знак незгоди з політикою держави.



З 2018 року впродовж трьох років він був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. З червня 2018 року Лавренчук є експертом Українського культурного Фонду, а з березня 2021 року –-заслужений артист України.

Нагадаємо, 3 січня стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук понад два тижні утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії.