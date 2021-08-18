Сподіваюся, що наступного тижня він буде не таким, як вчора, - тренер "Монако" засипав компліментами 20-річного воротаря "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



"Ми дивилися відео матчів, бачили, що він відчуває себе комфортно на м'ячі, спокійно. Так, йому 20 років, тому це щось особливе. І в цьому поєдинку, і в чемпіонаті України він показував, що стає дуже хорошим голкіпером. Зараз П'ятов - другий номер, а я провів багато матчів проти нього. І щоб Пятов був номером два, це повинен бути хороший воротар! Якщо Трубін продовжить на тому ж рівні, на нього чекає відмінна кар'єра, але сподіваюся, що наступного тижня він буде не такий хороший, як вчора", - сказав тренер "Монако" Ніко Ковач.



У першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв "Монако" на виїзді (1:0). Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.



20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 7 матчів, з них 3 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він найдорожчий воротар України.

17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".

В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"

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