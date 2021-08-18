Сподіваюся, що наступного тижня він буде не таким, як вчора, - тренер "Монако" засипав компліментами 20-річного воротаря "Шахтаря"
Головний тренер французького "Монако" Ніко Ковач високо оцінив гру українського голкіпера Анатолія Трубіна у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
"Ми дивилися відео матчів, бачили, що він відчуває себе комфортно на м'ячі, спокійно. Так, йому 20 років, тому це щось особливе. І в цьому поєдинку, і в чемпіонаті України він показував, що стає дуже хорошим голкіпером. Зараз П'ятов - другий номер, а я провів багато матчів проти нього. І щоб Пятов був номером два, це повинен бути хороший воротар! Якщо Трубін продовжить на тому ж рівні, на нього чекає відмінна кар'єра, але сподіваюся, що наступного тижня він буде не такий хороший, як вчора", - сказав тренер "Монако" Ніко Ковач.
У першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв "Монако" на виїзді (1:0). Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.
20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 7 матчів, з них 3 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він найдорожчий воротар України.
- 17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".
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