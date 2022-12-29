Про це повідомляє CNN з посиланням на Держдеп США.

"Цей запропонований продаж відповідає національним, економічним інтересам і інтересам безпеки США, підтримуючи постійні зусилля одержувача з модернізації своїх збройних сил і підтримки надійної обороноздатності", - йдеться в заяві Держдепу.

Відомо, що адміністрація Байдена повідомила конгрес про те, що дає згоду на можливий подальший продаж Тайваню різного озброєння, зокрема систем для замінування, Офісу економічного та культурного представництва Тайваню, який де-факто виконує функції посольства.

В офіційній заяві зазначається, що продаж допоможе "підвищити безпеку одержувача та сприятиме підтримці політичної стабільності, військового балансу та економічного прогресу в регіоні".

Нещодавно США заснували програму модернізації збройних сил Тайваню, щоб допомогти йому стримати Китай від можливої агресії.

Наприкінці листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами. І Пекін ніколи не погодиться "на відокремлення Тайваню від Китаю".

22 грудня китайські літаки увійшли в південно-східну зону протиповітряної оборони Тайваню, тайванську авіацію підняли в повітря.

26 грудня Тайвань заявив про найбільше вторгнення китайської авіації у повітряний простір острова. Йдеться про 71 літак китайської авіації, включно з винищувачами та безпілотниками.

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