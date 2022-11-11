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Сполучені Штати закуплять у Південної Кореї артилерійські боєприпаси для України, - WSJ

11 листопада, 2022 п'ятниця
05:56
Світ США, Південна Корея

Південна Корея вперше продасть Сполученим Штатам Америки артилерійські снаряди, які далі поставлять для потреби Збройних Сил України

Про це йдеться в повідомленні WSJ із посиланням на офіційних представників США, ознайомлених із конфіденційною угодою між Вашингтоном і Сеулом.

Як зазначається, цієї кількості снарядів буде достатньо для забезпечення артилерійських підрозділів ЗСУ щонайменше на кілька тижнів інтенсивних боїв.

"Офіційні особи США, знайомі з угодою, заявили, що США закуплять 100 тисяч снарядів 155-мм артилерії, які будуть доставлені в Україну", – йдеться у повідомленні.

Проведення угоди через США дозволяє Південній Кореї дотримуватися свого публічного зобов'язання не надавати Україні летальну військову підтримку, одночасно допомагаючи Вашингтону, який є головним союзником Сеула у стримуванні Північної Кореї.

Своєю чергою Вашингтон зможе уникнути витрачання власних арсеналів озброєнь.

  • Раніше повідомлялося, що США закуплять для України зброю виробництва Південної Кореї, яку буде доставлена за посередництва Чехії.  
  • Згодом російський президент Путін звинуватив Південну Корею у постачанні Україні зброї та боєприпасів. Проте президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Сеул не надав Україні жодної летальної зброї після того, як Путін сказав, що таке рішення зруйнує їхні відносини.

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зброя
Південна Корея
США
допомога Україні
зброя для України
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