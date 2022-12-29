Спонсором меморіального центру "Бабин Яр" став фонд сім'ї мільярдера Блаватніка
Новим спонсором меморіального центру "Бабин Яр" у Києві став фонд сім'ї мільярдера Леонарда Блаватніка, який народився в Одесі
Про це повідомляє видання "Заборона".
Зокрема, фонд Блаватніка надав фінансування для проєкту з оцифрування архівних документів, пов'язаних із Голокостом в Україні.
"[Нам важливо] перемогти культурно і ці російські наративи [щодо пам'яті про Голокост] закрити. Для цього важливою є робота з колективною пам'яттю. Нині в Україні десятки мільйонів неоцифрованих документів, які є в архівах. Зараз ми фандрайзим гроші, ми маємо проєкт, нам уже дали гроші. Це фонд Блаватніка. Дуже важлива для нас історія, Блаватнік — один із небагатьох, хто має гроші на соціальні проєкт, це дуже важливо", — розповів виданню директор меморіального центру «Бабин Яр» Максим Рабинович.
Леонард Блаватнік – американський та британський підприємець та меценат, володар лицарського титулу. Він народився в Одесі, а 1978 року разом із сім'єю емігрував із СРСР до США. Блаватніку належить компанія Access Industries (нерухомість, хімічна промисловість, медіа) та звукозаписна корпорація Warner Music Group. Також він є акціонером "Русала". У 2015 році Блаватніка було визнано найбагатшою людиною Великобританії.
Фонд сім'ї Блаватніка засудив російське вторгнення в Україну та заявляв, що жертвує мільйони доларів благодійним організаціям, які допомагають українським біженцям.
Нагадаємо, створення меморіального центру "Бабин Яр" на місці масових вбивств у Києві в роки Другої світової війни ініціював у 2016 році колишній президент України Петро Порошенко. Проєкт фінансувався українськими та російськими бізнесменами, зокрема акціонерами "Альфа-Груп" Михайлом Фрідманом та Германом Ханом. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Фрідмана та Хана були накладені західні санкції і вони вийшли з інвесторів центру.
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