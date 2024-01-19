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Батько Ф'юрі розхвалив Усика і застеріг сина від поразки

19 січня, 2024 п'ятниця
22:22
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Джон Ф’юрі, батько чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, застеріг свого сина напередодні бою проти Олександра Усика

Про це повідомляє Daily Mail.

"Той стиль, який він використав у трьох боях з Вайлдером, не переможе Усика. Це дві різні людини. Усик – класний боксер. Він хитрий, має хорошу координацію, хороші рухи, він ухиляється від ударів, і його важко спіймати", - сказав Джон Ф'юрі.

Батько британського чемпіона застеріг сина напередодні бою проти Олександра Усика.

"Якщо ти не вмієш розставляти пастки і створювати проблеми такій людині, як Олександр Усик, він просто зробить з тебе дурня на рингу. Зрештою, той прямий стиль Kronk, те, що Тайсон робив проти Френсіса Нганну, не спрацює проти Усика", - заявив Ф’юрі-старший.

Бій Усик - Ф'юрі 

Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії. Тайсон Ф'юрі перед поєдинком проти Френсіса Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту. 

Проте після складного бою із Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Він побував у нокдауні та переміг бійця змішаних єдиноборств з Франції роздільним рішенням суддів. 

16 листопада відбулась офіційна пресконференція, де офіційно оголосили, що Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик проведуть бій за всі титули хевівейту 17 лютого 2024 року.

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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