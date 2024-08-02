Бех-Романчук вийшла у фінал Олімпіади-2024 в потрійному стрибку

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

У кваліфікаційних змаганнях в потрійному стрибку Марина Бех-Романчук показала результат 14,30 метрів. Українка потрапила у топ-12 і змогла кваліфікуватись у фінал Олімпіади-2024.

Інша українка, Ольга Корсун, з результатом 13,06 м відбір не подолала.

Фінал жіночого потрійного стрибка на Олімпіаді-2024 відбудеться у суботу, 3 серпня. Початок о 21:20 за київським часом.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.