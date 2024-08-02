Бех-Романчук вийшла у фінал Олімпіади-2024 в потрійному стрибку
У пʼятницю, 2 серпня, українка Марина Бех-Романчук відібралася до фіналу потрійного стрибка на Олімпіаді-2024
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
У кваліфікаційних змаганнях в потрійному стрибку Марина Бех-Романчук показала результат 14,30 метрів. Українка потрапила у топ-12 і змогла кваліфікуватись у фінал Олімпіади-2024.
Інша українка, Ольга Корсун, з результатом 13,06 м відбір не подолала.
Фінал жіночого потрійного стрибка на Олімпіаді-2024 відбудеться у суботу, 3 серпня. Початок о 21:20 за київським часом.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.
1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
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