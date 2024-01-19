Біатлон: троє українок потрапили у топ-20 короткої індивідуальної гонки на КС

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 19 січня, в італійському Антхольці пройшла жіноча коротка індивідуальна гонка на шостому етапі Кубка світу. Україну представляли 5 біатлоністок, а одразу 3 потрапили у топ-20 гонки.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина – 13 позиція, Юлія Джима – 17, а Ірина Петренко – 18. Перемогу здобула швейцарка Лєна Геккі-Гросс, яка пройшла дистанцію за 36 хвилин і 49 секунд.

Кубок світу з біатлону-2023/24

6-й етап. Антхольц, Італія

Жінки. Коротка індивідуальна гонка

19 січня

1. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія) — 36.49,0 (0 промахів)

2. Жулія Сімон (Франція) — +20,2 (2)

3. Лу Жанмонно (Франція) — +31,4 (1)

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13. Анастасія Меркушина (Україна) — +2.00,0 (1)

17. Юлія Джима (Україна) — +2.24,3 (2)

18. Ірина Петренко (Україна) — +2.36,9 (2)

32. Христина Дмитренко (Україна) — +3.36,5 (3)

75. Анна Кривонос (Україна) — 7.06,9 +(6